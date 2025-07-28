ETHBTC, PENGU, PEPE Grafik Yorum ve 950 Milyon Dolarlık Alım Duyurusu

Yazı hazırlandığı sırada Trump ve İngiltere Başbakanı açıklamalarda bulunuyor tarife anlaşmaları ilerliyor. BTC son 24 saatte 120 bin dolara yeni bir test yaptı ancak bundan daha iyi olan şey bazı büyük altcoinlerin %8 civarında yükseliş yaşaması. Altcoinlerin süreçte pozitif ayrışıp yeni zirvelere koşması altcoin boğası heyecanını besliyor. Peki ETHBTC, PENGU, PEPE Coin için güncel grafikler bize ne söylüyor? 950 milyon dolarlık alım müjdesinin detayları neler?

Yeni Kurumsal Bitcoin Alımı

MARA Holdings biraz önce yeni tahvil satışlarını tamamladıklarını ilan etti. Michael Saylor’un 2020 sonunda kendi şirketi MicroStrategy ile başlattığı şey bugün bir trendin ötesine geçti. BTC yükselirken hisselerinin daha da artması ve daha fazla hisse, borç ihraç edip sermayelerini güçlendirmek isteyen halka açık şirketler MSTR’in izinden yürüyor. Strategy ismi şirketin bugünkü ilham kaynağı olma rolü açısından son derece manidar oldu. Herkes bu “stratejiyi” kopyalıyor.

MARA Holdings (Nasdaq: MARA), 2032 vadeli, %0 faizli 950 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracını tamamladı. Net gelir olan yaklaşık 950 milyon dolarla alım yapılacak ve BTC rezervlerini büyütecekler. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

ETHBTC, PENGU, PEPE Yorum

ETHBTC paritesinde iki gündür 0.0330 seviyesi test ediliyor ancak henüz aşılamadı. Üstelik BTC fiyatının ABD borsa açılışının ardından bir miktar gerilemesiyle paritedeki kazançlar da tersine döndü. Yeniden 0,03BTC’ye bir hareket görebiliriz çünkü bu hafta her iki yöne yüksek volatilite bekleniyor. Üstelik iyi haberlerin önemli kısmı gelmiş gibi görünüyor. Belki PCE destekleyici gelirse veya Powell önümüzdeki ay indirimlere başlayabileceklerinin net sinyalinin verirse işler boğalar lehine değişebilir.

Altcoinlerin geneli için ETHBTC paritesinin 0,033 üzerinde kapanışlara ihtiyacı var.

Ocak ayındaki lansman günlerine geri döndü ve son günlerde PENGU iyi kazançlar elde etti. Düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirenlerin kazançlarını artırması buradaki yatırımcıları cesaretlendirdi. Ancak ETHBTC paritesindeki durum burada belirleyici olacak. 0.0430 dolar üstü kapanışlar PENGU’nun ATH seviyesine yolculuğunun sürmesi için kritik. Negatif senaryoda 0.0394 ve 0.0356 dolar test edilebilir.

PEPE Coin için işler harika gitmiyor. Evet yükseldi ancak önceki ETH yükseliş denemelerindeki gibi güçlü kazanç elde edemedi. ETH fiyatının 4 bin dolar üzerinde kapanışlar gördüğü senaryoda belki 0.0000219 dolar direnci tekrar hedeflenebilir. Bugün destek bölgesinde oyalanan boğalar eğer güç kaybederse 0.0000106 dolara kadar sürecek satış dalgasını karşılamak zorunda kalacak. Olumlu senaryoda 0.0000142 dolara yeni bir test beklenecek.