Temmuz Bitiyor Kripto Paralar Hareketleniyor, Putin’e Trump Resti ve Diğerleri

Hafta sonu için en iyi haberin ABD-AB ticaret anlaşması olacağından bahsetmiştik. Söylenen oldu ve BTC 120 dolar eşiğini tekrar test etti. Daha da önemlisi ETH 4 bin doları hedefliyor. Kripto para yatırımcılarının yüzünü güldüren anlaşma AB’nin ciddi tavizler vermesine neden oldu. Yazı hazırlandığı sırada Trump, Putin’e rest çekti. İşte son gelişmeler.

Trump ve Putin

2022 yılında Putin komşusu Ukrayna’ya saldırdı ve kripto paralar için bu hiç iyi olmadı. Yıllardır devam eden savaşta ağır bedel ödeyen taraflar halen barış için neticeye varmış değil. Trump, Putin’e bu ay 50 gün süre verdiğini açıklamıştı. Ardından Rusya’nın petrol satışını engelleyecek ikincil yaptırımları devreye alacağını söyledi. Bugünkü açıklamasında ise dozu artırdı.

“Rusya Devlet Başkanı Putin’den çok hayal kırıklığına uğradım, ona verdiğim 50 günü kısaltıyorum.” Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

AB, ABD’den daha fazla LNG alarak enerji bağımlılığını oraya kaydırmaya çalışıyor. Rusya ise anlaşma için ağır şartlar öneriyor. Trump ilk göreve geldiğinde anlaşmaya dair ciddi ilerleme kaydettiğini söylese de sonrasında birçok kez Putin beni kızdırıyor veya hayal kırıklığına uğratıyor tarzında ifadeler kullandı.

Ağustos ayında ikincil yaptırımların endişesi risk piyasalarını baskılayan yeni olay olabilir. Petrol fiyatında bu yaptırımlarının sonuçları ne olacak hep birlikte göreceğiz. İran saldırılarından hatırladığımız şey pek iyi sonuçları olmadığıydı.

Kripto Paralar

Dolar yeni güne G10 ülkelerinin para birimlerine karşı değer kazanarak başladı ve ticaret anlaşmasının ardından Hazine Tahvilleri yükseldi. Bu hafta çok fazla önemli ABD verisinin geldiğini göreceğiz. Aynı zamanda faiz kararı da açıklanacak. Eylül ayı için Fed’in %60 ihtimalle indirim yapması bekleniyor ve toplantıya böylesi uzun süre varken bu oran son derece az. ABD-Çin tarifeleri 90 gün daha dondurulacak yani Ağustos ayında AB ve Çin cephesinde en azından tarifeler konusunda kafamız rahat olacak.

Hafta boyunca birçok ülkeye tarifelerle alakalı mektuplar gönderilecek ve Ağustos ayında oranlar devreye alınacak. Yarın öğlenden geceya kadar Boeing, Visa, PayPal gibi büyük şirketlerin kazanç raporlarıyla ABD borsaları hareketli olacak.

İstihdam cephesinde güncel durumu görmemiz için yarın ABD piyasaları açıldıktan yarım saat sonra JOLTS verisi gelecek. Tarifelerin ve son büyük adımların tüketici güvenini nasıl etkilediğini göreceğimiz CB Tüketici Güven Endeksi verisi ise aynı anda açıklanacak. CB için beklenti üstü rakam piyasaları destekler.