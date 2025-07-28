Son Dakika: Binance Airdrop ve 28 Temmuz Kripto Para Listeleme Duyurusu

Bitcoin (BTC) $118,760.78 fiyatı 118 bin doların züerinde ve altcoinler için güzle bir gün. Trump halen “Fed bu hafta faizleri indirmeli” diyor. PayPal biraz önce detaylarını paylaştığımız kripto hizmetini duyurdu. Tarifelerle alakalı süreç işliyor ve bu hafta önemli ABD verileri gelecek. Gündem yoğun anlayacağınız, Binance ise yeni listeleme duyurusunu yaptı.

Airdrop ve Kripto Para Listeleme

Binance HODLer Airdrop’larında yeni proje Treehouse (TREE) oldu. Biraz önce yapılan duyuru 29’uncu projenin TREE olduğunu ilan ediyor. HODLer Airdrop hizmeti sayesinde borsa kullanıcıları airdrop hakkedişi elde edecek. Yarın yapılacak listeleme ile USDT, USDC, BNB, FDUSD ve TRY paritelerinde alım/satım yapılabilecek.

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Maksimum token arzı 1 milyar TREE olacak. HODLer Airdrops ödülü maksimum arzın %1,25’i kadar ve listeleme günü dolaşım arzı 156 milyon 122 bin civarında yani toplam arzın %15,46’sı kadar olacak. BNB ve Ethereum $3,872.48 ağlarında eş zamanlı başlatılacak token genel piyasa hissiyatı bu denli güçlüyken iyi bir ralli yapabilir.