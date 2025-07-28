Kripto Para

Son Dakika: PayPal Kripto Paralar İçin Çok Büyük Bir Şeye Hazırlanıyor

Özet

  • Trump Rusya hakkında: Bugünden itibaren yaklaşık 10 veya 12 gün içinde yeni bir son tarih belirleyeceğim.
  • PayPal, ABD'deki ticari işletmelerin 100'den fazla kripto para biriminde ödeme kabul etmesine izin verecek. - Fortune
  • Çin-ABD ticaret görüşmeleri Stockholm'de başladı - Xinhua.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bu hafta inanılmaz derece yoğun ve çok fazla gelişme yaşanıyor. Biraz önce PayPal son dakikası geldi. Şimdiyse Trump önemli açıklamalar yapıyor ve eş zamanlı şekilde ABD-Çin tarife görüşmeleri başladı. Kripto paralar için hem iyi hem de köyü haberlerin yağdığı bir 5 iş günü göreceğimizi garanti edebilirim.

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Kripto Paralar Son DakikaPayPal ve Kripto Paralar

Kripto Paralar Son Dakika

PayPal konusunda ikinci başlıkta değineceğim. Çin-ABD ticaret görüşmeleri Stockholm’de başladı. Biraz önce Trump yaptığı açıklamada Rusya son tarihi için 10-12 gün içinde net karar vereceğini söyledi. 50 günlük mühleti aşağı çekeceğini de yaklaşık 1 saat önce duyurmuştuk.

“Bugünden itibaren yaklaşık 10 veya 12 gün içinde yeni bir son tarih belirleyeceğim. Avrupa’nın petrol başkenti Aberdeen’e gidiyorum. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Rusya konusunda hiçbir ilerleme görmüyoruz. Rusya konusunda beklenenin anlamı yok.

İran nükleer programa yeniden başlarsa, onu hızla yok ederiz. İran kötü sinyaller gönderiyor.”

PayPal ve Kripto Paralar

PayPal, ABD’deki satıcıların 100’den fazla kripto para birimini kabul etmesine izin vererek kripto varlık entegrasyonunu ana akım ticari faaliyetlere genişletiyor. Bu stratejik hamle, işlem hacimlerini artıracak ve daha fazla talep getirecek. BTC, ETH, USDT ve SOL dahil olmak üzere 100’den fazla kripto para birimini neredeyse anında fiat veya stablecoinlere dönüştürerek vereceği bu hizmet %0,99 en düşük işlem ücretiyle çalışacak. Buna “Pay with Crypto” ismi veriliyor.

Kripto paralar ile ödeme işlem maliyetlerini %90’a kadar azaltır.” – PayPal

Coinbase, OKX, Phantom, MetaMask ve Exodus gibi cüzdanlardan Bitcoin $118,760.78, Ethereum $3,872.48, Tether‘in USDT ve Circle’ın USDC’si gibi 100 farklı kripto paranın kullanımına imkan tanınacak. Önümüzdeki günlerde hizmetin resmen başlatılması bekleniyor.

Yani son 5 dakikada 3 büyük haber aldık 2’si iyi ve 1’i (Rusya) kötü.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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