XRP, Chainlink ve Ethereum’da Yükseliş İvmesi Güçlendi: 4, 28 ve 4000 Dolar Bekleniyor

Kripto para piyasası haftaya iyimser bir başlangıç yaptı. XRP, Chainlink $18.99 (LINK) ve Ethereum $3,872.48‘un (ETH) fiyatı etkili alım hareketleriyle öne çıktı. XRP, 11 Temmuz’daki 43 bin 575 adet XRP’lik zirveden 28 Temmuz’da 2 bin 965 adet XRP’ye kadar gerileyen balina‐borsa transferleri sayesinde yüzde 93 satış baskısı düşüşü yaşadı ve 3,37 dolar direncine yaklaştı. Chainlink, 20 dolarlık eşiği aştıktan sonra büyük yatırımcıların iki haftada 1.6 milyon adet LINK coin toplamasıyla 22 ve 28 dolar hedeflerini gündeme taşıdı. Aynı süreçte Ethereum, spot ETF’lere yalnızca bir haftada gelen 1.846 milyar dolarlık fon girişinin tetiklediği ivmeyle 4 bin dolar seviyesini radarına aldı.

Piyasadaki Alım Sinyalleri Güçleniyor: XRP, LINK ve ETH Öne Çıkıyor

XRP coin tarafında büyük yatırımcıların satışlarını yavaşlatması Chaikin Money Flow göstergesinde yükselen bir eğri yarattı. Fiyat daha düşük tepe yaparken fon akışının yukarı yönlü seyri sahne arkasında birikimin hızlandığını ortaya koydu. Ortaya çıkan tablo piyasanın kısa vadede yukarı yönlü bir kırılıma hazırlandığına işaret ediyor.

Chainlink cephesinde balinaların topladığı 1.6 milyon adet LINK, 20 dolar kırılımın tesadüf olmadığını gösteriyor. Hacim destekli bu fiyat hareketi 22 dolarlık ilk hedefin ötesinde 28 doların da erişilebilir olabileceği beklentisini güçlendiriyor. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Öte yandan Ethereum’da BlackRock, Fidelity ve Grayscale öncülüğündeki rekor ETF girişleri kurumsal talebin hızlandığını kanıtladı. Günlük fon akışı 200 milyon doların altına düşmeden devam etti. Bu üç gelişme bir araya gelmesi piyasanın geniş tabanlı bir yükseliş trendinde girdiğini ortaya koyuyor.

Altcoin’ler İçin Önemli Dirençler ve Hedef Fiyatlar

Teknik görünümde XRP, 3,37 doları desteğe çevirebilirse 3,62 – 3,83 ve hatta 4,00 dolar bandına uzanabilir. 2,96 doların altına olacak bir sarkma ise kısa vadeli tabloyu bozabilir. Chainlink için 20 dolar seviyesi yeni dip haline gelirse 22 dolara ve ardından 28 dolara uzanan kademeli bir yükseliş öngörülüyor. Ethereum’da 4 bin dolar Temmuz sonuna kadar ana hedef olarak öne çıkıyor.

Bitcoin’in piyasa payındaki zayıflama sermayenin altcoin‘lere kaydığını ve ETH’nin bu dönüşümde lokomotif rol üstlendiğini gösteriyor. RSI göstergelerinin aşırı alım bölgesine yaklaşması ise fiyatların tarihi zirveleri test etme olasılığını artırıyor ancak volatilite riskini de masada tutuyor.