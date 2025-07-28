Son Dakika: BNB Coin 1000 Dolara Koşuıyor, Borsa Müjdesi Geldi

ETH 3.900 doları hedeflerken piyasa değeri büyük altcoinler de ralliye kaldığı yerden devam ediyor. AVAX bugün %10 arttı ve BNB Coin yeni tüm zamanların rekor seviyesine ulaşarak dört haneli fiyat hedefine bir adım daha yaklaştı. Üstelik ABD borsalarında işlem gören ilk BNB hazine şirketinin müjdesi de biraz önce verildi.

BNB Coin Neden Yükseliyor?

Hafta sonu paylaştığımız değerlendirmede fiyatın 800 dolar eşiğinde oyalanması sebebiyle yeni ATH için hareketin ivme kazanabileceğinden bahsettik. Bugün beklenen oldu ve yazı hazırlandığı sırada BNB Coin 855 doların üzerinde bulunuyor. Daha da önemlisi CEA Industries (NASDAQ: VAPE) ile ilk ABD BNB Coin hazine şirketinin başlatıldığı duyuruldu.

CEA Industries Inc ve 10X Capital, YZi Labs desteğiyle ilk finansman hamlesinin başlatıldığını duyurdu. Şirket ABD’nin en büyük halka açık BNB Hazine Şirketi olacak. Altcoinlere odaklanan daha fazla hazine şirketinin MicroStrategy’den aldığı ilhamla bunu yapacağını uzun süredir yazıp çiziyorduk nihayet yeni altcoin boğasının hikayesi olgunlaşıyor. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

100 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip en büyük 4 kripto paradan biri olan BNB Coin için geç kalınmış bir adımdı ve artık başlatıldı. YZi Labs Başkanı Ella Zhang şunları söyledi;

“Bu PIPE’nin başarılı bir şekilde duyurulmasıyla, bu inancımız doğrulandı. BNB’nin kullanışlılığını ve kurumsal erişimini anlamlı ve sürdürülebilir bir şekilde genişleten bu vizyonun hayata geçmesinden gurur duyuyoruz.”

BNB Coin fiyatı ilerleyen günlerde psikolojik 1000 dolar hedefine ulaşabilir.

“Teklif, 500 milyon dolar brüt gelir (400 milyon dolar nakit ve 100 milyon dolar kripto para) sağlayan ortak hisse senedi niteliğinde bir PIPE’den ve özel halka arzda ihraç edilecek varantların kullanılmasıyla elde edilebilecek 750 milyon dolara kadar nakitten oluşmaktadır (varantların %100’ünün kullanıldığı varsayılmıştır).” – Basın Açıklaması

Toplamda 1,25 milyar dolarlık bir BNB Coin rezervi hedefleniyor. PIPE için teklif 31 Temmuz günü kapanacak yani Cuma günü büyük müjde gelebilir.