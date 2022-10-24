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Son Dakika: Coinbase Listeliyor Altcoin Uçuyor!

Borsa bu altcoini listeliyor ama kullanıcılarını uyarmayı da ihmal etmiyor. Peki nedir bu uyarı?
19:00
24 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Coinbase borsası tarafından listeleneceği duyurulan altcoinin fiyatı hızla yükselmeye başladı. Duyuru 18:49’da yapıldı. ABD’nin en büyük ve hisse senedi piyasalarında işlem gören kripto para borsası olan Coinbase bugünlerde çok sık yeni altcoin listeliyor. Son açıkladığı altcoin müjdenin etkisiyle 0,96 dolara kadar tırmandı.

Wrapped Axelar (WAXL) Nedir?

Coinbase birkaç dakika önce yaptığı duyuruyla Wrapped Axelar (WAXL) tokeni listeleyeceğini açıkladı. Altcoinin fiyatı 0,88 dolardan hızla 0,96 doların üzerine çıktı.

Axelar, Web3 için güvenli çapraz zincir hizmeti vermeyi amaçlar. Geliştirilen altyapı dApp kullanıcılarının herhangi bir zincirdeki herhangi bir varlık veya uygulama ile tek bir tıklama ile etkileşime girmesini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Borsanın yaptığı duyuruda şunlar yazıyordu;

Coinbase, Ethereum ağında (ERC-20 token) Wrapped Axelar (WAXL) için destek ekleyecektir. Bu varlığı başka ağlar üzerinden göndermeyin, aksi takdirde paranız kaybolabilir. Likidite koşullarının yerine getirilmesi halinde alım satım 25 Ekim (Türkiye saatiyle 19:00) veya sonrasında başlayacaktır. Bu varlığın yeterli arzı sağlandığında, WAXL-USD alım satım çiftimizde alım satım işlemleri aşamalı olarak başlayacaktır. WAXL desteği, desteklenen bazı yetki alanlarında kısıtlanmış olabilir. Coinbase, Experimental etiketiyle WAXL için destek ekleyecek.”

Coinbase Deneysel Etiket Nedir?

Popüler kripto para borsasının bazı altcoinleri “Experimental asset” yeni deneysel varlık olarak eklediğini görüyoruz. Peki Coinbase borsasının deneysel etiket kavramı ne işe yarıyor? Şeffaf olmak ve müşterilerin bilinçli kararlar vermesine yardımcı olmak için, Coinbase düşük hacimli ve risk puanı yüksek alternatifleri bu etiketle listeliyor. Yatırımcılara uyarı olarak volatiliteden doğabilecek daha büyük kayıplara hazırlıklı olmaları telkin ediliyor.

Deneysel varlık etiketi ile listelenmiş varlıklar için herhangi bir alım/satım kısıtı bulunmuyor. Bununla birlikte, deneysel bir varlıkla ilk kez işlem yapmadan önce fiyat dalgalanmaları ve iptal edilen emirler gibi riskler konusunda kullanıcılardan sistem üzerinde onay alınıyor.

Binance borsası da LUNA için benzer bir uyarı yayınlamıştı. Kullanıcılar alım/satım yapmak istediklerinde Do Kwon ve projenin durumuyla ilgili risklere değinen bir metin görüyorlar. Kripto para yatırımcılarının bir kısmı alıp sattıkları varlıklarla ilgili araştırma yapmayı sevmiyor ve büyük borsalar doğabilecek mağduriyetleri azaltmak adına kullanıcı bilgilendirmelerine özen gösteriyor. Bu aynı zamanda yıllar sonra açılabilecek davaların da önüne geçmek için yapılıyor.

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