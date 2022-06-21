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Son günlerde piyasalarda yaşanan volatilite birçok kripto para şirketini iflasın eşiğine getirmişti. Bu haberler piyasaların daha fazla düşmesine sebep oldu. Ancak en büyük kripto para borsalarından biri bu şirketlerden BlockFi’nin likidite krizini çözmesine yardımcı olacak. Son 1 saat içinde güzel haberler peş peşe geliyor.

FTX’ten Dev Kredi

BlockFi son kripto para çöküşünden en fazla etkilenen şirketlerden biri oldu. Kripto para borsası devi FTX 250 milyon dolarlık bir döner kredi tesisi sağladığını açıklayarak şirketi batmaktan kurtardı. CEO Zach Prince dakikalar önce Twitter hesabı üzerinden müjdeyi verdi.

“Bugün BlockFi, bize bilançomuzu ve platform gücümüzü daha da artırmamızı sağlayan destekte bulunacak. 250 milyon dolarlık bir döner kredi tesisi sağlamak için FTX ile bir ön sözleşme imzaladık”.

Kripto borç veren, anlaşmanın bilançolarını ve platformun gücünü artırdığını söylüyor. FTX borsasının sahibi SBF, Voyager’den sonra BlockFi’nin de iflastan kurtulmasına yardımcı oldu. LUNA çöküşünün ardından ciddi darbe alan 3AC’nin ise net biçimde iflas ettiği düşünülüyor.

İflasın eşiğinde olan diğer bir şirket ise Celsius ve tam 1 haftadır platformu kullanan yatırımcıların para çekme işlemleri engelleniyor. Uzmanlar, Celsius’un Ethereum fiyat düşüşünden en az 3AC kadar etkilendiğini ve toparlanmasının güç olduğunu düşünüyor.

Bugün, Celsius’un yerel tokeni CEL artan short pozisyonların tasfiyesi için %100’ün üzerinde artış yaşadı. Birçok yatırımcı platformun battığına kesin gözüyle bakarak CEL token için açığa satışa başlamıştı.

Kripto Paralarda Son Durum

En büyük kripto para birimi bugün 21.500 dolara kadar yükseldi. Ancak 16:30’da açılacak hisse senedi piyasalarının oluşturduğu baskı sebebiyle geri çekilme yaşıyor. Son 1 saat içerisinde gelen olumlu haberlere rağmen 21.000 dolar seviyesini koruyamayan Bitcoin son 2 günde yaşadığı yükselişler sebebiyle altcoinlerin %30’u aşan rallilerine kapı araladı. Birçok altcoin artık dip seviyelerinin yaklaşık %30-40 üzerinde alıcı buluyor.

Bitcoin’in aşırı satıldığı konusunda herkes hemfikir ancak toparlanmanın ne seviyede olacağı kestirilemiyor. Resesyon endişesi ve devam eden faiz artırımları risk piyasalarındaki satışların yavaşlamasını önlüyor. Yatırımcıların 16:30 itibariyle ivme kazanması beklenen volatiliteye karşı dikkatli olması gerekir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.