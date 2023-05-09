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  •   Son 1 Haftada 20 Milyar Dolarlık Düşüş: Kripto Para Piyasası Kan Kaybetmeye Devam Ediyor

Son 1 Haftada 20 Milyar Dolarlık Düşüş: Kripto Para Piyasası Kan Kaybetmeye Devam Ediyor

Özet

  • Kripto para piyasası, son haftalarda düşüş yönlü bir ivme yakaladı.
  • Bitcoin, bu süreçte 27.500 dolar seviyelerine kadar geriledi.
  • Kripto para piyasasının toplam değerinde son 1 haftada ortalam 20 milyar dolarlık bir düşüş gerçekleşti.
17:11
9 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kayıplarının etkisiyle son haftalarda düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Yeni haftanın başında da değer kayıplarına hız kazandıran Bitcoin (BTC), 27.500 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Öte yandan CoinMarketCap (CMC) verilerine göre ise son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, ortalama 20 milyar dolarlık bir düşüş ile 1,14 trilyon dolara geriledi.

Son 1 Haftada 20 Milyar Dolarlık Düşüş

Lider kripto para birimi Bitcoin’deki değer kaybının etkisiyle kripto para piyasası yeniden düşüşe geçti. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1900 dolar seviyesinin altına geriledi. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de bu süreçte artış gösterdi. Ayrıca kaydettikleri son değer kayıpları ile birlikte BNB 314 dolar, XRP 0,42 dolar, Cardano (ADA) 0,36 dolar, Dogecoin (DOGE) 0,07 dolar, Polygon (MATIC) 0,89 dolar ve Solana (SOL) ise 20,8 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap verilerine göre son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde 1,16 trilyon dolar seviyelerinden ortalam 20 milyar dolarlık bir düşüş ile birlikte 1,14 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Değer Kayıpları Hız Kazanıyor

Kripto para piyasasındaki bu düşüş eğiliminin etkisiyle son 1 haftada oldukça yüksek oranlarda değer kaybeden kripto para birimleri oldu. Geçen hafta güçlü bir düşüş ivmesi yakalayan Sui (SUI), son 1 haftada %75’e yakın bir değer kaybı kaydederek 1,14 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimleri Sui (SUI), PancakeSwap (CAKE), Terra Classic (LUNC), Optimism (OP), Immutable (IMX), Conflux (CFX), Injective (INJ), Arbitrum (ARB) ve Render Token (RNDR) oldu.

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