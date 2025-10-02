Teknik Analiz

FLOKI, ADA, SUI 3 Ekim 2025 Fiyat Tahminleri

Özet

  • Cryptobullet son çeyrek SUI Coin için yükseliş bekliyor. Ethena ortaklığı ve ETF onayı ralliyi destekleyebilir.
  • Martinez balinalar 70 milyon ADA Coin satın aldığı için büyük bir ralli bekliyor.
  • BNB yeni rekorlara koşarken FLOKI isteneni vermedi. Phoenix 0,000112 doları hedefliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Bitcoin $120,326.87 121 bin dolar civarında oyalanıyor ve SOL Coin 235 doları geri almak üzere. DOGE 0,26 doları aştı yani piyasa değeri büyük kripto paralarda BTC yükselişine dahil olma eğilimi kuvvetli. Bu da FLOKI, ADA ve SUI gibi altcoinler önümüzdeki saat ve günlerde yeni zirveler görebileceği anlamına geliyor. Peki tanınmış kripto para analistlerinin güncel tahminleri bize ne söylüyor?

İçindekiler
1 SUI ve ADA Coin
2 FLOKI Coin Fiyat Tahmini

SUI ve ADA Coin

Token2049 etkinliği ve SuiFest nedeniyle bu hafta Poppe SUI Coin grafiğinden umutluydu. Yükseliş dönemine denk gelen bu tarz etkinlikler fiyatı destekleyebiliyor. Birçok kripto para Token2049 etkinliğinde duyurular paylaşıyor. SUI Coin isteneni henüz vermedi ancak Cryptobullet takma isimli analist şunları söyledi;

“Destek çizgisine üçüncü kez dokundu, şimdi 4,3 dolar seviyesini tekrar test etmeye ve kırmaya hazır görünüyor.

Hacim yaklaşık bir yıldır düşüyor => 4. çeyrekte volatilite geliyor.

Yeni ATH kaçınılmaz! Katalizör ne olabilir?

Sui Network ve SUI Group, Ethena ile ortaklık kurarak suiUSDe’yi piyasaya sürdü — ilk Sui tabanlı getiri sağlayan stablecoin (4. çeyrekte piyasaya çıkacak)”

Son çeyrek için umutlu olan analist ETF’lerden bahsetmeyi umutmuş ancak yıl bitmeden SUI için de onay geldiğini görebiliriz. Onay da kurumsal sermaye akışıyla yükselişe yardımcı olacaktır.

Ali Martinez’in odağında yeniden ADA Coin var. Fiyat 0,83 doları aştı ve 0,93 doları hedefliyor ancak diğer altcoinlere göre zayıf kaldı. Martinez ise son hafta 70 milyon ADA Coin alan balinaların yaklaşan yükselişe hazırlık yaptığını savunuyor.

FLOKI Coin Fiyat Tahmini

BNB dört haneli fiyatıyla günlerdir adeta şov yapıyor. Peki ağdaki en büyük meme coin olan Floki ne durumda? Sessiz ve henüz isteneni vermiyor. Phoenix takma isimli analist burada gecikmeli de olsa yükseliş bekliyor. Dört saatlik grafikteki trend kırılma seviyesine dikkat çeken analist yeniden bölgenin geri alınacağını ve yükselen trendin kaldığı yerden devam edeceğini yazdı.

Analistin hedefi 0,000112 dolar üzerinde yeni zirveler.

Günlük kapanışa yaklaşık 2,5 saat kaldı ve yarın tarım dışı istihdam rakamlarının yayınlanıp yayınlanmayacağı belli değil. Konsensüs beklentisi tarım dışı istihdamın önceki ay gelen 22K’ya kıyasla 52K geleceği yönünde. Ancak genelde TDİ ile paralele hareket eden ADP bu hafta bize beklentinin epey altında rakam gelebileceğini söyledi. Yarın ABD piyasa açılışından bir saat önce veriler gelirse veya gelmezse, geldiğinde beklenti üstü gelirse yani her halükarda volatilite artışı göreceğiz. Beklenti dahilinde rapor gelirse bir miktar düşüş, beklenti üstü gelirse kayda değer satışlar bekleniyor. Tam tersi senaryoda fiyat tersi yöne yani yukarı hareket eder.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
