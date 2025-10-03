Bitcoin ve Ethereum Alev Aldı: Kripto Paralar Neden Yükseliyor?



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Bitcoin $120,326.87 2 Ekim Perşembe günü bir anlığına da olsa 121.000 doları aşarken, Ethereum $4,480.54 üç haftanın en yüksek seviyesi olan 4.500 doların üzerine çıktı. O zamandan bu yana bir miktar geri çekilen BTC ve ETH şu anda sırasıyla 119.892 ve 4.471 dolardan işlem görüyor. ABD’de 1 Ekim’de başlayan kısmi hükümet kapanması üçüncü güne girerken kripto para piyasasındaki toparlanma güç kazandı. Yıl içinde S&P 500 ile korelasyonun artması geçmiş kapanma dönemlerinde hisse senetlerinin pozitif performans göstermesiyle birlikte kripto paralara güç sağlıyor. Altın fiyatlarının 3.900 dolar üzerindeki rekoru ve paranın değer kaybına karşı korunma anlatısı da fiyatlamalara destek veriyor.

Kripto Paralarda Yükselişin Fotoğrafı

Bitcoin’in 121.000 dolara temas etmesi Ağustos ortasından bu yana ilk kez oldu. Ethereum tarafında 4.500 doların üzerine çıkması fiyatın son üç haftanın en güçlü görüntüsünü işaret ediyor. Kısmi geri çekilmelere rağmen yükseliş ivmesi korunurken piyasa değeri yüksek kripto paralarda derinliğin yeniden artıyor. Spot ve vadeli tarafta iştahın artmasıyla birlikte volatilite normalleşirken fiyat keşfi yukarı yönde genişliyor.

Kripto para bağlantılı hisselerdeki kazanımlar dikkat çekiyor. Coinbase hisseleri son işlem gününde yüzde 7’nin üzerinde primlendi. Yıl içinde halka açılan Bullish ve Circle ise sırasıyla yüzde 11 ve yüzde 16 değer kazandı. Haftalık bazda Bitcoin ve Ethereum ETF’lerine giren yaklaşık 2.4 milyar dolarlık birleşik ETF girişi likidite tabanını güçlendirdi. Dengelenen spread’ler ve açık faiz tablosu yükselişin spekülatif bir sıçramadan öte, kurumsal yönlü fon akışlarının eşlik ettiği bir hareket olduğuna işaret ediyor.

Bitcoin ve Kripto Paralar Neden Yükseliyor?

ABD’de kısmi hükümet kapanması 1 Ekim’de başladı ve Washington’daki bütçe kilidinin kısa vadeli belirsizlik yaratmasına rağmen tarihsel olarak risk varlıklarında negatif bir model üretmedi. 1990’dan bu yana yaşanan her hükümet kapanmasında S&P 500’ün yükselmiş olması, kripto para ile korelasyonun derinleştiği bu yılda benzer rüzgarı getirdi. Altın piyasasında görülen rekor seviye, enflasyon ve bütçe açıklarına karşı korunma ihtiyacını artırarak Bitcoin için alternatif rezerv anlatısını besliyor.

JPMorgan analistleri volatiliteye göre ayarlı altın-parite değerlendirmesinde Bitcoin’in yıl sonuna doğru 165.000 dolara uzanabilecek alan taşıdığını açıkladı. Swan Bitcoin yönetici direktörü John Haar, küresel borç rekorlarına ve itibari paralardaki değer kaybına dikkat çekerek stratejik tahsislerin spekülatif işlemlerin yerini aldığını belirtti. Xapo Bank yatırım yöneticisi Gadi Chait ise “Uptober” mevsimselliğinin 2013’ten bu yana yüzde 14’ün üzerinde ortalama getiriyle öne çıktığını, yılın ilk sinyallerinin de benzer yönde geldiğini aktardı.

Para politikası cephesinde ise CME FedWatch verileri, Fed’in 29 Ekim 2025 tarihindeki toplantısında 25 baz puanlık yeni bir faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 98 olduğuna işaret ediyor. Eylül ayında dört yıl aranın ardından başlayan faiz indirimi döngüsü finansal koşulları gevşeterek risk iştahını destekliyor. Güvercin eğilimin sürmesi ETF girişleri ve altınla açılan değerleme farkının kapanma ihtimaliyle birlikte yeni zirvelerin test edilmesini gündemde tutuyor.