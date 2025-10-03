Bitcoin Boğa Moduna Geçti: CryptoQuant’ın Modellerine Göre Sırada O Seviye Var



Bitcoin $120,326.87 için yıl sonuna doğru 200.000 dolar eşiğine işaret eden döngü göstergesi Temmuz’dan itibaren artan taleple yeniden gündeme geldi. CryptoQuant’a göre görünen talep aylık yaklaşık 62.000 adet BTC hızla artıyor. Artışla birlikte 2020, 2021 ve 2024’ün dördüncü çeyreklerinde kaydedilen artışlara benzer bir arka plan oluştu. Büyük cüzdan bakiyelerindeki eğilim ile spot ETF girişleri tabloyu destekliyor. Blockchain içi değerleme tarafında 116.000 dolar seviyesi Trader’ların Gerçekleşen Fiyat eşiği olarak kabul ediliyor.

Bitcoin’de Talep Dinamikleri

Güncel verilerle büyük cüzdan bakiyeleri yıllıklandırılmış ölçekte 331.000 adet BTC artış hızına ulaştı. 2024’ün dördüncü çeyreğinde görülen 255.000 adet BTC’lik eğilim ve 2020’nin aynı dönemindeki 238.000 adet BTC’lik artışla kıyaslandığında daha güçlü bir tablo ortaya çıktı. 2021’de 197.000 adet BTC daralma kaydedilmişti. Aylık 62.000 adet BTC düzeyindeki talep artışı fiyattaki hareket için gerekli zemin başlığında anılıyor.

ETF tarafında 2024’ün dördüncü çeyreğinde 213.000 adet BTC alım gerçekleşti ve ETF‘lerin yönetimi altındaki toplam varlık büyüklüğü yüzde 71 oranında arttı. Kurumsal kanal üzerinden şekillenen birikim talep göstergelerindeki güçlenmeyle birlikte öne çıkıyor.

Kripto Parada İbre Boğaya Döndü

CryptoQuant‘ın Boğa-Ayı Piyasası Döngüsü Göstergesi, spot fiyatın gerçekleşmiş fiyatın üzerine yerleşmesini “Boğa” evresi olarak sınıflandırıyor. Altına inişler “Ayı” evresine karşılık geliyor. 116.000 dolar üzerindeki kalıcı hareket göstergede boğa fazına dönüş şartı olarak gösteriliyor. Bu noktada değerleme bandının aslen 160.000–200.000 dolar aralığında olduğunun altını çizelim.

Boğa Skoru Endeksi ise son günlerde 40–50 aralığında seyrediyor. 2024’te endeks dördüncü çeyrek başında 50 seviyesini aştıktan sonra fiyat 70.000 dolardan 100.000 dolara ilerlemişti.

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin haberin hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,35 yükselişle 120.056 dolardan işlem görüyor. Fiyat 2 Ekim’de kısa süreliğine de olsa 121.000 dolar eşiğini aşmıştı. Şu anda Bitcoin 124.457 dolardaki tüm zamanların en yüksek seviyesinin yalnızca yüzde 3,53 altında fiyatlanıyor.