XRP, BNB ve DOGE Hareketlendi: Gözler Popüler Kripto Paraların Fiyat Hareketlerinde

XRP, Japonya merkezli lending hizmetlerini genişletmesi ve ABD’de yaklaşan ETF karar penceresi eşliğinde 3 dolar üzerinde tutunurken, BNB 1.100 dolar eşiğini aşarak ekosistem kripto paralarına ilgiyi artırdı. DOGE tarafında 0,251–0,264 dolar bandı gün içi hareket bölgesi olmaya devam ediyor. 2–3 Ekim aralığında kurumsal masalardan gelen hacimli işlemler fiyat davranışını belirgin ölçüde etkiledi ve kritik seviyeler yeniden test edildi.

XRP 3,00 Doların Üzerinde Fiyatlanıyor

XRP, son 24 saatte yüzde 1,74 yükselişle 2,98 dolardan 3,03 dolara geldi. Yükselişte SBI Holdings’in kurumsal XRP lending hizmetlerini genişletmesi ve ABD’de yedi spot XRP ETF başvurusunun aynı inceleme sürecinde ilerlemesi etkili oldu. ETF tarafında ilk kararların 18 Ekim tarihinden itibaren geleceği beklentisi kripto parada fiyatlamaya yön veriyor.

Fiyat, 2,95–3,10 dolar aralığında işlem görürken 3,00’dan 3,06 dolara hızlı bir sıçrama oldu. 212.6 milyon adet coin’lik işlem hacmi alıcı tarafının yoğunluğunu gösteriyor. 3,10 dolar seviyesinde 129 milyon dolarlık satış baskısı güçlendi ve gün sonunda 3,00–3,05 dolar bandında yataylaşma oldu. Kısa vadede 2,99–3,00 dolar bölgesi destek olarak izleniyor. 3,10 dolar üzerinde saatlik ve günlük kapanışlar fiyatı 3,20 dolara taşıyabilir.

BNB ve DOGE’de Eşik Seviyeler

BNB, 1.100 dolar seviyesini geçerek ağ üzerindeki işlem ve ücret odaklı projelere yönelen fon akışlarını hızlandırdı. Örneğin PancakeSwap’ın CAKE token’i son 24 saatte yaklaşık yüzde 30 yükseldi. Yeni listelenen bazı ekosistem token’lerinde ise çift haneli yükselişler oldu. Türev tarafta son 24 saatte 97 milyon doları aşan BNB tasfiyesi kaldıraç temizliğine işaret ederken, ekosistemdeki kilit varlıkların toplam değerinde (TVL) sınırlı yükselişi getirdi.

DOGE ise 0,251’den 0,264’e kadar uzanan hareket sonrasında günlük kapanışa doğru gelen 33.1 milyon adet coin satışıyla momentum kaybetti. Gün boyu 0,251–0,253 dolar bandında alıcılar savunma yaparken, 0,262–0,264 dolar aralığı ilk direnç bölgesi olarak öne çıktı. Teknik görünümde yükselen megafon formasyonu ve gizli pozitif uyumsuzluk takibi sürüyor. 0,262 dolar üzerinde kalıcılık ve 0,264 dolar kırılımı sağlanırsa 0,34 dolar hedefi yeniden potaya girebilir.