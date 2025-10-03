ALTCOIN

XRP, BNB ve DOGE Hareketlendi: Gözler Popüler Kripto Paraların Fiyat Hareketlerinde

Özet

  • SBI lending ve 18 Ekim ETF takvimi XRP’yi 3,00 doların üzerine taşıdı.
  • BNB’nin 1.100 dolar üstüne yerleşmesi ekosistem içi fon akışlarını canlandırdı.
  • DOGE’de 0,262–0,264 dolar bandı üzeri kalıcılık sağlandığında 0,34 dolar hedefi teknik olarak ulaşılabilir hale gelebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


XRP, Japonya merkezli lending hizmetlerini genişletmesi ve ABD’de yaklaşan ETF karar penceresi eşliğinde 3 dolar üzerinde tutunurken, BNB 1.100 dolar eşiğini aşarak ekosistem kripto paralarına ilgiyi artırdı. DOGE tarafında 0,251–0,264 dolar bandı gün içi hareket bölgesi olmaya devam ediyor. 2–3 Ekim aralığında kurumsal masalardan gelen hacimli işlemler fiyat davranışını belirgin ölçüde etkiledi ve kritik seviyeler yeniden test edildi.

İçindekiler
1 XRP 3,00 Doların Üzerinde Fiyatlanıyor
2 BNB ve DOGE’de Eşik Seviyeler

XRP 3,00 Doların Üzerinde Fiyatlanıyor

XRP, son 24 saatte yüzde 1,74 yükselişle 2,98 dolardan 3,03 dolara geldi. Yükselişte SBI Holdings’in kurumsal XRP lending hizmetlerini genişletmesi ve ABD’de yedi spot XRP ETF başvurusunun aynı inceleme sürecinde ilerlemesi etkili oldu. ETF tarafında ilk kararların 18 Ekim tarihinden itibaren geleceği beklentisi kripto parada fiyatlamaya yön veriyor.

XRP

Fiyat, 2,95–3,10 dolar aralığında işlem görürken 3,00’dan 3,06 dolara hızlı bir sıçrama oldu. 212.6 milyon adet coin’lik işlem hacmi alıcı tarafının yoğunluğunu gösteriyor. 3,10 dolar seviyesinde 129 milyon dolarlık satış baskısı güçlendi ve gün sonunda 3,00–3,05 dolar bandında yataylaşma oldu. Kısa vadede 2,99–3,00 dolar bölgesi destek olarak izleniyor. 3,10 dolar üzerinde saatlik ve günlük kapanışlar fiyatı 3,20 dolara taşıyabilir.

BNB ve DOGE’de Eşik Seviyeler

BNB, 1.100 dolar seviyesini geçerek ağ üzerindeki işlem ve ücret odaklı projelere yönelen fon akışlarını hızlandırdı. Örneğin PancakeSwap’ın CAKE token’i son 24 saatte yaklaşık yüzde 30 yükseldi. Yeni listelenen bazı ekosistem token’lerinde ise çift haneli yükselişler oldu. Türev tarafta son 24 saatte 97 milyon doları aşan BNB tasfiyesi kaldıraç temizliğine işaret ederken, ekosistemdeki kilit varlıkların toplam değerinde (TVL) sınırlı yükselişi getirdi.

DOGE ise 0,251’den 0,264’e kadar uzanan hareket sonrasında günlük kapanışa doğru gelen 33.1 milyon adet coin satışıyla momentum kaybetti. Gün boyu 0,251–0,253 dolar bandında alıcılar savunma yaparken, 0,262–0,264 dolar aralığı ilk direnç bölgesi olarak öne çıktı. Teknik görünümde yükselen megafon formasyonu ve gizli pozitif uyumsuzluk takibi sürüyor. 0,262 dolar üzerinde kalıcılık ve 0,264 dolar kırılımı sağlanırsa 0,34 dolar hedefi yeniden potaya girebilir.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
