Aster’i Unutun: Ünlü DeFi Analistinden Altcoin’i Yüzde 1440 Yükselen Hyperliquid İçin Flaş Tez

DeFi analisti Patrick Scott’ın X hesabından paylaştığı tezinde pazar payındaki düşüşe rağmen Hyperliquid’in süresiz vadeli işlemlerde işlemlerde en iyi konumda olduğunu öne sürdü. Süresiz vadeli işlem DEX’lerin CEX’lere kıyasla payı 2022’de yüzde 2’nin altındayken Eylül ayında yüzde 20’nin üzerine çıktı. Aynı süreçte Hyperliquid’in hacim payı yüzde 45’ten yüzde 8’e inerken, Binance bağlantılı Aster haftalık 270 milyar doları aşan işlem hacmine ulaştı. Scott’ın tezi Hyperliquid kadar ekosistem token’i HYPE‘ı da ilgilendiriyor.

Hyperliquid Açık Pozisyonda Lider

Scott, faaliyeti ölçen hacim ve gelirden farklı olarak açık pozisyonun likiditeyi gösterdiğini ve daha yapışkan seyrettiğini belirtti. Ekim ayı itibarıyla Hyperliquid’in süresiz vadeli işlem DEX‘i açık pozisyon pazarında yaklaşık yüzde 62 payla liderliği koruduğunu ifade etti. Kullanıcı bağlılığı ve pozisyon derinliği pazar payındaki kısa vadeli dalgalanmaya karşın platformun yerini destekleyen ana unsur olarak öne çıkıyor.

Açık pozisyondaki sürdürülebilir liderlik türev ürünlerde fiyat keşfi ve risk aktarımının kesintisiz yürütülmesini sağlıyor. Analist, tezin geçerliliğinin açık pozisyon veya gelirin anlamlı gerilemesi halinde zayıflayacağını not düştü.

HIP-3, Hyperliquid Ekosistemine ve HYPE Token’e Güç Verebilir

Hyperliquid’in yol haritasının merkezindeki HIP-3, geliştiricilere yeni süresiz vadeli işlem piyasaları açma olanağı tanırken yüksek tutarlı HYPE token stake şartı getiriyor. Model, ürün yelpazesini genişletmeyi hedeflerken aynı anda token’in arzında kilitleme etkisi yaratarak HYPE üzerinde talep yönlü destek üretmeyi amaçlıyor. Giriş koşullarının baraj niteliği, düşük kaliteli piyasaların önüne set çekmeyi ve derinliği korumayı hedefliyor.

Scott, HIP-3’ün etkisini değerlendirirken piyasa açılış temposu, stake talebi ve ortaya çıkacak işlem derinliğini kritik eşikler olarak işaret etti. USDH’nin likiditesinin önümüzdeki 12 ayda güçlenmesi ve gelir tarafında kalıcı bir trendin oluşmasını mekanizmanın ekosistem genelinde beklenen kaldıraçla çalışması için tamamlayıcı unsurlar olarak sıraladı.

Son 24 saatte yüzde 1,17 yükselişle 49,54 dolardan fiyatlanan HYPE token, son 1 yılda yaptığı yüzde 1448 yükselişle gücünü korumaya devam ediyor.