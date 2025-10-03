1 Ayda Yüzde 30 Yapan Binance Altcoin’i İçin Hedefler Yüksek: 2x, Hatta 5x Konuşuluyor

BINANCE COIN (BNB)

  • BNB, 3 Ekim 2025’te 1.100 doların üzerine çıkarak rekor tazeledi.
  • Analist Crypto Patel, ivme korunduğu takdirde 2.000–3.000 dolar aralığını ve iyimser senaryoda 5.000 dolar hedeflerini gündeme getirdi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


Binance’in ekosistem altcoin‘i BNB, 3 Ekim 2025’te yaklaşık yüzde 8 yükselişle 1.100 doların üzerine çıkarak rekor tazeledi ve gün içinde 1.112 doları gördü. Aylık ölçekte yaklaşık yüzde 30 yükselen altcoin’in işlem hacmi 4.35 milyar doların üzerine çıktı. Coinglass verileri toplam 391 milyon dolarlık tasfiye olduğunu, bunun 268 milyon dolarının short pozisyonlardan geldiğini gösteriyor. Analist Crypto Patel, BNB’deki kırılımın ardından 2.000–3.000 dolar aralığını, iyimser tabloda ise 5.000 doları hedef seviye olarak paylaştı.

İçindekiler
1 BNB İçin Güncel Piyasa Verileri
2 Altcoin’de Yükselişi Getiren Katalizörler

BNB İçin Güncel Piyasa Verileri

BNB’nin rekor tazelemesi ABD’deki kısmi hükümet kapanmasının ardından güçlenen faiz indirimi beklentileriyle aynı dönemde geldi. Altcoin şu sıralar 1.100 dolar eşiğinin hemen altında, 1.087 dolar civarında işlem görüyor. Aylık bazda yüzde 30’a yaklaşan yükseliş piyasa genelindeki toparlanma ile birlikte BNB’nin haftalık işlem aralığını üst banda taşıdı.

Tasfiye tarafında ise short pozisyon baskınlığı öne çıkıyor. Coinglass’a göre 391 milyon dolarlık toplam tasfiye içinde 268 milyon dolarlık bölüm short pozisyonlardan kaynaklandı. Hacimdeki yüzde 30’a varan artış, hızlı fiyat hareketiyle birlikte emir defterlerinde alım yönlü baskının büyüdüğünü doğruluyor. 1.000 dolar civarında oluşan destek bölgesi korunuyor ve fiyat, yeni denge aralığını 1.100 dolar üstüne taşımaya çalışıyor.

Altcoin’de Yükselişi Getiren Katalizörler

BNB coin’de yükselişi getiren birden fazla katalizör söz konusu. Binance ekosistemine ilişkin düzenleyici başlıklar altcoin’de risk primini etkileyen ana maddeler arasında yer aldı. Yıl içinde sonuçlanan 4.3 milyar dolarlık anlaşmaya bağlı gözetim süreçlerinin hafifletilmesine dönük görüşmelerin ilerlediğine dair haber akışı belirsizlik algısını azaltan bir zemin sundu. Binance cephesindeki bu süreç kurumsal tarafta BNB’ye ilginin devamı için önemli oldu.

Ağ tarafında BNB Chain’in gerçek dünya varlıklarının (RWA’lar) tokenizasyonu için tercih edilen bir altyapı haline gelmesi ve BNB tabanlı Layer-2 DEX Aster’daki güçlü büyüme Blockchain içindeki faaliyeti artırdı. Ürün çeşitliliğindeki ve likidite havuzlarındaki büyüme ise işlem hacminin sürekliliğine katkı sağladı. Piyasa paydaşları ekosistem kaynaklı hareketliliğin fiyatın yeni zirveler denemesine eşlik edebileceğini belirtiyor.

Crypto Patel’in BNB Analizi

Büyük bir yatırımcı kitlesine hitap eden kripto para analisti Crypto Patel ise 1 Ekim 2025 tarihli analizinde BNB için yüksek hedefler verdi. Analist altcoin’de ilk hedef olarak 2.000 ila 3.000 dolar aralığını verdi. Aşırı iyimser tabloda ise 5.000 doların hedef olabileceğini dile getirdi.

Ömer Ergin
Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
