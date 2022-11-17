SBF ve Alameda CEO'su Caroline'in aileleri hukuk konusunda muazzam bilgilere sahip. Bu akılları onlar mı veriyor? Davayla ilgili son gelişmeler.

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1 milyonu aşkın kripto para yatırımcısı ve traderı FTX borsasındaki bakiyelerinin durumunu merak ediyor. Türkiye’den de çok fazla yatırımcı bu borsayı aktif olarak kullanıyordu. Davayla ilgili yeni gelişeler var. FTX çöküşü oldukça karmaşık bir olay ve kripto para regülasyonların da örnek olarak ele alınabilecek bir vaka. Peki son gelişmeler neler?

FTX İflas Davası Son Durum

Şirketin iflas avukatları, Bankman-Fried’in FTX şemsiyesi altına giren sayısız kurumsal varlık için iflas sürecini aktif olarak bozmaya çalıştığını savunuyor. FTX’in iflas avukatları, Bahamalar’da FTX Digital Markets etrafında yoğunlaşan 15. Bölüm iflas işlemlerinin Delaware’deki ABD İflas Mahkemesine taşınması için acil bir dilekçe verdi. Bu talebin kabul edilmesi halinde, sayısız iflasın tek bir ABD mahkemesinde birleştirilmesine yardımcı olunacak. Dosyalama FTX‘in mevcut varlıklarını ortaya koyuyor ve davayı “benzeri görülmemiş” olarak tanımlıyor

Landis, Roth & Cobb’un ortaklarından Adam Landis şunları söyledi;

“Bankman-Fried, JPL’lerin Bahamalar’daki FTX DM davasının kapsamını genişletme hamlesi bu Bölüm 11 Davalarını baltalama ve Borçlulardan varlıklarını Bahama hükümetinin kontrolü altındaki Bahamalar’daki hesaplara taşıma çabalarını destekliyor gibi görünüyor.”

FTX’in diğer bazı tüzel kişilikleri Delaware’de daha yaygın olan 11. Bölüm iflası için başvuruda bulunmuştu. Şirketin Bahama kolu olan FTX Digital Markets‘in başvurduğu Bölüm 15, birden fazla ülkede iflas koruması başvurusunda bulunan şirketler için bir iflas türüdür. FTX’in avukatları, Bankman-Fried’in yapmak istediğinin aksine, bu davaların tek bir iflas mahkemesinde birleştirilmesi gerektiğini savunuyor. Yani SBF yine işin cinliğine kaçıyor.

Yeni FTX CEO’su

Bugün FTX’in yeni CEO’su ve Bölüm 11 iflas başvurusunu takip eden isim John Ray “kariyerim boyunca kurumsal yapının bu kadar bozuk olduğu bir şirket görmedim” dedi. Evet bu şortlu, MIT mezunu kripto milyarderi SBF’in inşa ettiği bir sistemdi. İnsanlar onun kriptonun en iyi örneklerinden biri olarak görüyordu. Bu altın çocuk kendi kurumsal yapısını oldukça saçma biçimde inşa etti. Kuralları yoktu ve daha fazla kazanç için müşteri varlıklarının kullanımı o kadar da kötü bir fikir değildi. SBF bunu yaptı. Sonuç endüstrinin 200 milyar dolardan fazla erimesiydi.

Saat 17:34’te yayınlanan bir rapora göre FTX’in sadece 1,3 milyar dolarlık varlığı bulunuyor. Bunun sadece 560 milyon dolarlık kısmı stablecoin olarak cüzdanlarda tutuluyor.