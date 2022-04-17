Kripto para topluluğu bu altcoin için örgütleniyor ve şüphelerini gidermek adına harekete geçiyor. Kripto para borsaları suçlu mu?

Kripto para piyasalarında birçok enteresan olayla karşılaştık ve bunların hiçbiri son olmadı. Son haberler ise yeni gizemli hikayenin başlangıcı olabilir. Peki kripto para borsalarını ilgilendiren bu söylentilerin temeli var mı? Borsalar yatırımcılara karşı bu altcoinde suç mu işliyor? Tüm detaylar.

Monero (XMR) ve Borsalar

Bilgi güvenliği mühendisi ve Monero meraklısı Seth Simmons, Twitter’da önemli bir çağrı başlattı. Seth “Borsaların gerçekte ne kadar Monero tuttuğunu bilmiyoruz, herkes varlıklarına sahip çıksın ve özel anahtarına sahip olduğu cüzdanlarda bunu tutsun” dedi.

Perşembe günü bir Reddit yazısı planı detaylandırdı. Bawdyanarchist adlı bir kişi r/CryptoCurrency alt dizinine “XMR‘yi borsalardan geri çekiyoruz” diye yazdı. Bu gönderi 2200’den fazla oy aldı. Bawdyanarchist, Monero’nun karmaşık defter teknolojisinin, borsaların rezervleri yanlış tanıtmasını ve gerçekte sahip olmadıkları XMR’yi satmasını mümkün kıldığını yazdı. Bawdyanarchist, borsaların bunu yapabileceğini çünkü çoğu Monero sahibinin fonlarını geri çekmeye çalışmayacağını düşündüklerini söyledi.

Şimdi, Monero topluluğunun üyeleri, haklı olup olmadıklarını görmek için örgütlenerek mümkün olduğunca çok varlığı borsalardan çekmeye çalışacak.

Monero (XMR)

CoinMarketCap’a göre yaklaşık 4,2 milyar dolar ile piyasa değerine göre 32. en büyük kripto para birimi olan Monero, 2014 yılında Bytecoin’in hard fork’undan piyasaya sürülen gizlilik odaklı bir kripto paradır. Monero, 19. yüzyılda icat edilen uluslararası dil olan Esperanto’da “Coin” anlamına gelir. Monero bugün yaklaşık 238 dolardan işlem görüyordu.

Monero, kullanıcıların işlemlerle ilgili yasal oldukları dışında herhangi bir ayrıntı belirtmeden işlem yapmalarına olanak tanıyan sıfır bilgi kanıtı (zero-knowledge proofs) adı verilen bir şifreleme tekniği kullanır. Zcash gibi halka açık işlemlere izin veren diğer gizlilik kripto paralarının aksine, Monero yalnızca özel işlemlere izin verir.

Sonuç olarak Monero’nun 8’inci kuruluş yıldönümünde topluluk üyeleri varlıklarını borsalardan taşıyarak şüphelerini gidermeyi hedefliyor. Ancak şimdilik proje büyük bir destek görmüş değil. Merkezi kripto para borsalarından konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı.