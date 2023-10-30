  6 Farklı Kripto Para Yorumcusu ve Detaylı Görüşleri! Bunları Not Edin

Kripto para piyasalarında fiyatlama birçok faktöre bağlı olarak şekilleniyor ve yatırımcıların bunların tümü takip etmesi zor. Fakat kripto alanındaki uzman yorumcular farklı pencerelerden bakış açıları sunarak yatırımcıların işini kolaylaştırıyor. Bugün kısa süre içinde yapılmış uzman tahminlerini ele alarak fiyatın nereye gittiğini anlamaya çalışacağız.

Kripto Para Yorumcuları Tahmin

Yatırımcılar görüş paylaşan uzmanların geleceği görmediğinin farkında olarak kendi biaslarını bozmadan farklı görüşleri inceleyebilir. Analistlerin stratejilerine birebir uyum sağlayarak alınan pozisyonlar kayıplara yol açabilir ve bu uzmanların hiçbiri kayıplarınızı üstlenmeyecektir.

Matthew Hyland

İlk sırada popüler analistlerden Matthew Hyland var. İyimserliğini koruyan kripto para analisti RSI’ı ele alıyor. Yükselişin teyidi için popüler uzman son yorumunda şunları yazdı;

“Potansiyel olarak 6 aydan fazla süren bir konsolidasyonun büyük bir kırılmasını teyit edeceğiz. Haftalık RSI’ın da daha yüksek bir seviyeye çıkma ve daha sonra düşüş eğilimine girme şansını ortadan kaldırma ihtimali de var”.

Analiste göre güçlü duran BTC eğer bunu koruyabilirse ralli devam edebilir. RSI yazı hazırlandığı sırada 69 seviyesindeydi.

Titan of Crypto

İkinci popüler kripto para analisti 40.000 dolarlık hareketin arifesinde olabileceğimizi söyledi. Eğer kısa vadede böyle bir hareket görürsek bu boğaları bile şaşırtacaktır.

“Günlük mum aralığın üzerinde kapanmayı ve 34.500 doları korumayı başarırsa Bitcoin göz açıp kapayıncaya kadar 40 bin dolara ışınlanabilir.”

Bluntz

Yükselişe inanmakta zorluk çeken diğer analist Bluntz oldu. Analiste göre BTC fiyatının 32.000 doları kırış hızı son derece enteresan ve şaşırtıcıydı. Ayrıca 34.000 dolar bölgesinin korunabiliyor olmasını da çılgınca bir şey olduğunu söylüyor.

“Şüphe ve inançsızlık hala devam ediyor”.

Analiste göre yükselişe inanamayan yatırımcıların ayı piyasası psikolojisinden kurtulması zaman alabilir.

Rekt Capital

Haftalar önce BTC daha da düşecek diyen Rekt Capital şaşıran uzmanlar arasında en bilineni. CME vadeli işlem boşluğu ve 2017 zirvesi 20.000 dolara işaret ediyor. Halving öncesi tarihsel performans da içinde bulunduğumuz dönemin negatif geçmesi gerektiğini söylüyor. Ancak durum böyle değil.

Rekt artış düşüş senaryosundan zaman geçtikçe kopmaya başladı ve 20.000 dolara inişi en kötü durum senaryosu olarak tanımladı.

“Bu %42 düşüş anlamına gelir. Bunun gerçekleşme olasılığı ne kadar? En kötü durum senaryolarının gerçekleşme olasılığı genellikle düşüktür.”

CrediBULL ve Mark Cullen

Beşinci sıradaki analist CrediBULL kral kripto para biriminin 20.000 dolara düşüş ihtimalinin neredeyse sıfır olduğunu söyledi. Analiste göre BTC 40.000 doları aşmak üzere ve bu sadece an meselesi. Altıncı analist Mark Cullen kral kriptonun yeni test senaryosuna dikkat çekiyor.

“Eğer tekrar aşağı kırılırsa, o zaman daha düşük seviyelerin hala kartlarda olabileceğini düşünüyorum. Boğalar BTC’nin 32.500 seviyesinin altında herhangi bir süre işlem görmesini gerçekten istemiyor, ancak likidite almak için aşağıdaki bir fitil masanın dışında değil.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.