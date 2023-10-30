  1000 Dolar Tahmini İle Gündem Olan XRP İçin Sırada Ne Var? Ripple Fiyat Analizi

Ripple ekosisteminin yerel varlığı XRP, son günlerde grafiği üzerinde bir miktar güç gösteriyor. XRP, bu yazının hazırlandığı sırada 0,55 doların üzerinde işlem görüyor ve teknik görünüm bir sonraki fiyat hareketinin 0,60 dolar civarına olacağını söylüyor. Şimdi elin Ripple’ın XRP’si için sırada ne var, bin dolar öngörüsüyle ilgili detaylar neler bakalım.

XRP Fiyat Analizi

XRP’nin fiyatı bir önceki haftada ABD doları karşısında 0,60 dolar direncini aşmak için üç gösterse de XRP/USD işlem paritesinde 0,585 dolar seviyesini aşmakta zorlandı ve bu bariyerin aşılmaması düzeltmeye neden oldu. Bu düzeltmenin sonucunda fiyat 0,572 dolar ve 0,565 dolar destek seviyelerinin altına düştü. Bununla birlikte boğalar güç göstererek daha fazla düşüşü önlediler ve 0,532 dolar civarında destek oluşturdular. Nitekim fiyat yaklaşık 0,5316 dolardan sıçradı ve şu anda son kayıplarını geri kazanmaya çalışıyor. XRP’nin fiyatı 0,540 doların üzerinde işlem görüyor ve özellikle dört saatlik zaman diliminde 55 basit hareketli ortalamanın üzerinde konumlanmış durumda.

Popüler altcoin için sonraki önemli direnç seviyesi 0,565 dolar civarında ya da 0,5859 dolardan 0,5316 dolara kadar uzanan aşağı yönlü yörüngeden yüzde 61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesinde bulunuyor. Birincil direnç seviyesi 0,565 dolar civarında ve bu bölgenin güçlü bir şekilde kırılması potansiyel olarak güçlü bir yukarı yönlü hareketin tetikleyicisi olacak.

Aşağı yönde, ilk destek 0,5440 dolar seviyesinin yakınında bulunuyor. Ayrıca, dört saatlik XRP/USD grafiğinde 0,5440 dolar civarında destek sunan önemli bir yükseliş trend çizgisi oluşuyor. Bu seviyenin altındaki bir sonraki ana destek 0,532 dolar seviyesinde yer alıyor. Daha fazla aşağı yönlü ivme, fiyatı 0,52 dolar seviyesine doğru çekebilir ve bu seviyenin altında fiyat kısa vadede 0,505 dolardaki destek bölgesini dahi test edebilir.

Uphold İş Birliği ve Bin Dolar Öngörüsü

Geçtiğimiz hafta Ripple, platformdaki altyapıyı ve güvenliği geliştirmek için Uphold ile iş birliği yaptığını duyurdu. Şu anda bu önemli bir iş birliğine yönelik güçlü söylentiler söz konusu ve Uphold’un XRP’nin potansiyel olarak bin dolara ulaşmasıyla ilgili önceki tartışmalarıyla birleştiğinde, yukarıda bahsedilen iş birliğine katılımı hakkında çeşitli sorular ortaya çıkıyor.

Uphold bu tartışmaları ilk olarak X’de (eski adıyla Twitter) yaptığı bir paylaşımla alevlendirmiş ve XRP topluluğundan altcoin’in gelecekte ulaşabileceği iyatına ilişkin istek ve beklentileri hakkında bilgi istemesiyle başlatmıştı. Buna karşılık, XRP’nin bazı hevesli destekçileri altcoin’in fiyatının bin dolar sınırını aşmasını umduklarını ifade ettiler. Uphold, takipçilerine yönelttiği “XRP bin dolara ulaşırsa ne gibi adımlar atarsınız” sorusu ile bu iyimser yanıtlarla dikkat çekici şekilde etkileşime geçti. Uphold’un bi girişimi XRP topluluğuyla aktif olarak etkileşime geçme ve altcoin’i çevreleyen heyecana katkıda bulunmaya yönelik olsa da büyük heyecana neden oldu.

Uphold’un XRP topluluğuyla önceki etkileşimleri, daha geniş bir konuşmanın parçası olsa da, XRP’ye yönelik olumlu duyguları yansıtıyordu. Topluluk bu tartışmaları, yükseliş trendinin potansiyel işaretleri ve XRP’nin gelecekteki büyük çıkışına yönelik yapılan bir araştırma olarak yorumladı. XRP topluluğunun bazı üyeleri, Uphold’un daha önceki paylaşımlarının altcoin ile ilgili gelecek iş birlikleri veya gelişmeler hakkında gizli mesajlar içerebileceğini düşünmesiyle spekülasyonlar hız kazanarak arttı.