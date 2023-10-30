Celestia (TIA) Coin Nedir?

Blockchain teknolojisi Bitcoin‘in (BTC) ortaya çıkışından bu yana uzun bir yol kat etti. Sektör geliştikçe, yeni oyuncular yıllar içinde ortaya çıkan zorlukların üstesinden gelmek için yenilikçi çözümlerle sahneye çıkıyor. Bu şekilde çığır açan bir proje olarak, Blockchain sektörünü yeniden şekillendirmeyi vaat eden modüler bir Blockchain platformu olan Celestia (TIA) öne çıkıyor. Bu yazımızda Celestia’nın nedir, nasıl çalışır, onu diğerlerinden ayıran özellikleri ve kripto para ve merkeziyetsiz uygulama dünyasında neden dikkat çektiğini ve Binance‘den TIA coin nasıl alınır konularını ele alacağız.

Celestia Nedir?

Celestia, Blockcain ekosistemine yeni bir verimlilik, ölçeklenebilirlik ve esneklik düzeyi getirmek için tasarlanmış devrim niteliğinde modüler bir Blockchain platformudur.

Merkeziyetsiz bir ağın her yönünü ele almaya çalışan geleneksel monolitik Blockchain’leri aksine Celestia, temel tasarım ilkesi olarak modülerliği benimser. Bu, her şeyi yapmaya çalışan bir Blockchain yerine Celestia’nın belirli işlevlerde uzmanlaşarak performansı optimize ettiği ve Blockchain’in kitlesel olarak benimsenmesinin önünü açtığı anlamına geliyor.

Celestia Nasıl Çalışır?

Herhangi bir Blockchain’in kritik yönlerinden biri veri kullanılabilirliğidir. İşlem defterinin şeffaf ve herkes tarafından doğrulanabilir olmasını sağlamak çok önemlidir. Bununla birlikte, Blockchain blok boyutları büyüdükçe, doğrulama için tüm verileri indirmek normal kullanıcılar için pratik olmaz. Celestia, veri kullanılabilirliği örneklemesi olarak bilinen en son teknolojiyi kullanarak bu zorluğun üstesinden gelmektedir. Bu yenilik, kullanıcıların çok büyük veri bloklarını verimli bir şekilde doğrulamasına olanak tanıyarak Blockchain’in bütünlüğünü ve güvenliğini sağlar.

Dahası Celestia, sadece bağımsız bir Blockchain değil, aynı zamanda rollup’lar için bir Layer 1 çözüm olarak da hizmet vermektedir. Rollup’lar, işlem verilerinin ve işleme görevlerinin bir kısmını Layer 1’e, bu durumda Celestia’ya aktaran nispeten yeni bir Blockchain türüdür. Celestia’daki rollup’lar, tipik olarak Layer 1 Blockchain’leriyle ilişkilendirilen egemenliğin tadını çıkarırken Layer 2 çözümlerinin rahatlığını sağlaması bakımından benzersizdir. Bu “egemen rollup’lar”, merkeziyetsiz uygulamalar için gelişmiş güvenlik ve verimlilik sunar.

Building on Celestia hızlı ve basit olacak şekilde tasarlanmıştır. Geliştiriciler kendi Blockchain’inde dakikalar içinde kurabilir ve bunu akıllı bir sözleşme kurmak kadar kolay hale getirebilirler. Platform çeşitli sanal makineleri (VM’ler) destekleyerek geliştiricilere benzersiz uygulama özelliklerine ve kullanım durumlarına erişim sağlar. Ayrıca Celestia, dinamik verim özellikleri sunarak uygulamaların daha fazla kullanıcı çektikçe sorunsuz bir şekilde ölçeklenmesini sağlar.

Celestia’nın Benzersiz Yönleri

Celestia’nın Blockchain geliştirme yaklaşımı, geleneksel maksimalist zihniyetin tam tersidir. Celestia izole ekosistemlerde rekabet etmek yerine, birbirine bağlı zincirlerle iş birliğine dayalı bir ortamı teşvik etmektedir. Modüler Blockchain ekosistemine eklenen her yeni kullanıcı tüm ağa değer katarak kıyasıya rekabet yerine işbirliğini teşvik eder.

Ayrıca Celestia topluluğu, Blockchain teknolojisinin temeli olarak sosyal mutabakatın önemini kabul etmektedir. Blockchain nihayetinde toplulukların egemen bir şekilde kendi kendilerini organize etmelerini sağlayan bir araçtır. Celestia’nın vizyonu, özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış modüler Blockchain’ler sunarak bu egemen toplulukları etkinleştirmeye odaklanmaktadır.

TIA Yorum

Celestia ve onun platform hizmet coin’i TIA, Blockchain teknolojisi hakkındaki genel düşüncelerde önemli bir değişimi temsil etmektedir. Modülerliği, veri kullanılabilirliğini ve birlikte çalışabilirliği benimseyen bu platform, Blockchain endüstrisindeki en acil zorluklardan bazılarını ele almayı amaçlamaktadır.

Celestia rollup’lara yönelik benzersiz yaklaşımı ve egemen toplulukları güçlendirme taahhüdüyle, merkeziyetsiz uygulamaların ve Blockchain’in benimsenmesinin geleceğinde önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor. Blockchain sektörü gelişmeye devam ederken, Celestia Blockchain teknolojisinin geleceğini daha iyi şekillendirme potansiyeline sahip olduğu için şüphesiz yakından takip edilmeye değer bir projedir.

TIA Coin Nasıl Alınır?

TIA coin, ürettiği işlem hacmi ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance aracılığıyla hızlı ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmektedir. TIA coin satın almak için öncelikle (yoksa) Binance’de bir hesap açmak ve ardından hesaba itibari para yatırmak gerekmektedir. Türk lirası, ABD doları ya da Euro gibi bir itibari paranın kripto para borsasında açılan kullanıcı hesabına yatırılmasının ardından TIA coin için sunulan işlem çiftleri aracılığıyla alım işlemi gerçekleştirilebilir.

Binance‘de TIA coin işlemleri TIA/BTC, TIA/USDT ve TIA/TRY işlem paritelerinde 31 Ekim 2023 tarihinde TSİ 17.00’da başlayacak.