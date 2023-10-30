Bitcoin Spot ve Vadeli ETF Arasındaki Farklar Neler? ETF Ne Demek?

Kripto para yatırımcılarının hayatında uzun süredir olan bir tanım ve bugünlerde çok daha popüler hale geldi. SEC “spot Bitcoin ETF onaylayacak mı?” sorusunu gören yatırımcıların çoğu ETF’in ve Spot ile Vadeli ETF arasındaki farkların neler olduğunu bilmiyor. Doğal olarak olası onayın ne anlama geldiğini de tam olarak kavrayamamaktalar.

ETF Nedir?

ETF (Exchange Traded Fund) yatırımcıların borsalardan alıp satabildiği hisselere benzer bir yatırım ürünüdür. Bu fonların dayanak varlığı vardır ve bunlar hisseler, emtialar veya kripto paralar olabilir. Örneğin X ETF ihraççısı şirket Danimarka’daki gıda şirketlerinin hisselerini toplayarak bir Danimarka Gıda ETF’i oluşturabilir. Bu aslında bir nevi ihraççı şirketin hisse sepetine ortak olmaya benziyor.

Gerçek hayattan bir örnek verelim. Örneğin S&P 500 ETF, S&P 500 endeksinde listelenen şirketlerin hisselerini tutar ve endeksin performansını taklit etmeye çalışır. Endeks bileşenlerini değiştirirse, ETF yöneticisi endeksin bileşimini ve performansını izlemeye devam etmek için fonun varlıklarını bu değişiklikleri yansıtacak şekilde ayarlar.

Bitcoin ETF Nedir?

Yatırımcıların doğrudan Bitcoin’e yatırım yapmasını ancak bunu yaparken ETF ihraççısı şirkete güvenmesini sağlar. Bitcoin fiyat performansına bağlı olarak ETF fiyatı dalgalanır ve yatırımcı Bitcoin’e yatırım yapmış olur.

Spot Bitcoin ETF Nedir?

Peki spot Bitcoin ETF nedir? Spot ETF’de Bitcoin (BTC) direkt olarak dayanak varlıktır. İhraççı şirket ihraç ettiği ETF’lerle orantılı olarak fiziksel BTC tutar. Yani siz ETF alırsınız ancak bunu satan şirket gerçek Bitcoin alıp bunu (saklama hizmeti ortağı aracılığıyla) tutmak zorundadır.

Örnek;

Bitcoin ABC Spot ETF’i olsun örneğimiz. Bu bir ETF ihraççısı tarafından (mesela BlackRock) piyasa sürülür. 10.000 Bitcoin tuttuğunu iddia ediyorsa ve 1 milyon hisse ihraç etmişse, her bir hisse teorik olarak 0,01 Bitcoin’i temsil edecektir.

Spot Bitcoin ETF’in bazı faydaları şunlardır;

BTC saklama riskini almadan BTC yatırımı yapmış olursunuz.

Geleneksel borsalarda işlem gördüğü için BTC’ye daha fazla likidite getirir.

BTC’yi meşru hale getirir ve kurumsalların yatırım yaparken endişelenmemesi sağlanır.

Akredite ve kurumsal yatırımcıların ilgisiyle BTC fiyatını yukarı çeker.

İhraççı şirketler ve ETF’lere ilgi arttıkça fon miktarı, ETF piyasa büyüklüğüyle doğru orantılı olarak BTC rezervleri büyük. Özetle arz kıtlığına neden olur.

Negatif yönleri şunlardır;

Yüksek volatilite.

ETF ücretleri ve dönemsel baskı nedeniyle negatif fiyatlanabilir. Yani fon olması gereken değerin altına düşebilir. Talepsizlik burada önemli sorun.

ve dönemsel baskı nedeniyle negatif fiyatlanabilir. Yani fon olması gereken değerin altına düşebilir. Talepsizlik burada önemli sorun. ETF ücretleri Bitcoin’e yatırımı daha maliyetli hale getirir. Yüzde 2,5’e ulaşabilen ücretler ETF’lerin maliyetini artırır. Ama yakında onaylanması beklenen ETF’lerde bunun rekabet gereği önemli ölçüde düşük tutulması bekleniyor.

Vadeli Bitcoin ETF Nedir?

Bu fon türünde doğrundan BTC tutulmaz. Bunun yerine, gelecekteki belirli bir tarihte önceden belirlenmiş bir fiyattan Bitcoin almak veya satmak için yapılan anlaşmalar olan Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapar. Opsiyonları daha önce anlatmıştık ve vade sonlarında volatilitenin nasıl arttığından bahsediyorduk.

Bu yüzden vadeli Bitcoin ETF’ler çoğu uzman tarafından kağıt Bitcoin olarak tanımlanır. Yani arz kıtlığına vesair neden olmadığı için fiyat pozitif katkısı pek yoktur. Binance güzel bir örnekle bunu şöyle açıklıyor.