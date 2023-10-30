  DeFi Ekosisteminde Kritik Veriler Yeniden Yükselişte

Kripto varlık piyasasının son haftalarda yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte DeFi (merkezi olmayan finans) protokollerinde kritik veriler de yeniden toparlanmaya başladı. İşlem hacmi ve TVL miktarı gibi birçok metrik, son ayların en yüksek seviyelerine ulaştı. DeFi protokollerinde kilitli toplam değer (TVL), geçmiş haftalarda 36 milyar dolar seviyelerine kadar gerilemesinin ardından hafta başında yeniden 40 milyar doları aştı.

Kripto Varlık Piyasasındaki Belirsizlik Sona mı Eriyor?

Son haftalarda kripto endüstrisinde birçok önemli gelişme yaşandı. Piyasalarda Spot Bitcoin ETF başvurularının ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) onay alabileceğine yönelik beklentilerin artması, kripto varlık piyasasının yeniden yükselişe geçmesine neden oldu.

Öte yandan ETF başvuruları için SEC’den resmi karar beklenirken piyasalarda gözler 1 Kasım’da Türkiye saati ile 21.00’da açıklanacak olan FED faiz kararına çevrildi. Piyasalardaki mevcut beklenti, faizlerin sabit bırakılacağı yönünde.

Ayrıca ETF beklentileri ve FED faiz kararının yanı sıra SEC-Ripple davasında da kritik gelişmeler yaşandı. Geçmiş haftalarda Ripple yöneticilerine açılan dava düştü. SEC-Ripple arasında yıllardır devam eden yasal mücadele henüz noktalanmamış olsa da Temmuz ayından bu yana yaşanan gelişmeler, kamuoyunda Ripple’ın davayı kazanmaya daha yakın olan taraf olarak görülmesine neden oldu.

Kritik Veriler Yeniden Yükselişte

Bu süreçte yaşanan gelişmeler, kripto varlık piyasasının yeniden yükselişe geçmesine neden oldu. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri de son yükselişlerin ardından 1,28 trilyon doları aştı.

Öte yandan kripto varlık piyasasındaki yükseliş, DeFi protokollerindeki kritik metriklerin de toparlanmasına neden oldu. İşlem hacmi ve TVL miktarı gibi birçok veri, son haftaların en güçlü yükselişlerini kaydetti.

DeFi protokollerinde kilitli toplam değer (TVL), geçen hafta 36 milyar dolar seviyelerine kadar gerilemesinin ardından hafta başında yeniden yükselişe geçerek 40 milyar doları aştı ve güncel verilere göre 42 milyar dolar seviyelerine yaklaştı.

TVL’in yanı sıra işlem hacimlerinde de önemli yükselişler kaydedildi. DeFi protokollerinin toplam işlem hacmi de kaydettiği son yükselişler ile geçen hafta içerisinde son ayların en yüksek seviyelerine ulaştı.