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Robert Kiyosaki, piyasa değerine göre dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in (BTC) yükseliş ivmesine devam edeceğini ve konu hakkındaki görüşlerini bildirdi.

Bitcoin’de Artış Beklentisi!

Kripto para piyasalarındaki zorlu ayların ardından Bitcoin 2023’ün başından bu yana %80 artmasına rağmen mevcut konumda geçen yıla göre %28,09 oranında düşüşle 29.889 dolar seviyesinden işlem görüyor. Robert Kiyosaki’nin Bitcoin’e yatırım yapma kararı, politikaları gelecekte ekonomik istikrarsızlığa yol açabilecek “yalancılar” olarak gördüğü Fed, Hazine ve Biden yönetimine olan güvensizliğine dayandığı belirtiliyor. Ayrıca uzman isim Bitcoin, altın ve gümüşe yatırım yapmanın enflasyona karşı korunmanın ve kişinin servetini korumanın bir yolu olduğunu belirtmişti. Robert Kiyosaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin bir yılda %100’ün üzerinde değer kazandı. Peki, Bitcoin yükselmeye devam edecek mi? Bence evet ve bahse girerim. Daha çok altın ve gümüş alıyorum. Neden daha fazla altın, gümüş, BTC satın alıyorum? Çünkü Fed, Hazine ve Biden yalancı.

“Ekonomik Tsunami!”

Öte yandan yazarın Bitcoin hakkındaki yorumları finans camiasında büyük yankı uyandırdı. Bazı uzmanlar Bitcoin’in sağlam bir yatırım olduğuna inanırken, diğerleri onun önemli riskler taşıyan oldukça değişken bir varlık olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Ayrıca Robert Kiyosaki savaşları bir ‘ekonomik tsunami’ olarak gördüğünü belirtti. Nisan ayında Robert Kiyosaki izleyicilerini, “enflasyon tavan yapıyor” ve ölümcül sonuçlara yol açacak bir “ekonomik tsunaminin” ABD’yi ve dünyanın geri kalanını kasıp kavurma olasılığı konusunda uyararak şunları söyledi:

Küresel olduğu için dünyanın en büyüğü. Demek istediğim şey Credit Suisse , Deutsche Bank , Bank of Japan’ın gidişatı bundan daha büyük olamaz.

Robert Kiyosaki’nin devlet kurumlarına ve politikalarına olan güvensizliği, Bitcoin, altın ve gümüşe yatırım yapma kararı da dahil olmak üzere yatırım kararlarında tekrar eden bir tema gibi görünüyor. Geçen yıl, Başkan Joe Biden’ın kriptoyla ilgili ” Dijital Varlıkların Sorumlu Gelişimini Sağlamak ” başlıklı yürütme emriyle ilgili endişelerini dile getirdi. Bunu George Orwell’in “1984”ünde betimlenen distopik gelecek vizyonuna benzetti.