Kripto paraların Asya kıtasında yaygınlaşması konusunda büyük katkısı olduğu düşünülen ünlü isim Bobby Lee Bitcoin ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Kripto para sektörünün önde gelen isimlerinden Bobby Lee, Bloomberg TV’ye verdiği son röportajda Bitcoin’in geleceğine ilişkin iyimserliğini dile getirdi.

Bitcoin Yükselecek Mi?

Lee, Bitcoin’in değerini 16.000 doların altına çeken bir yıllık ayı piyasasını atlattıktan sonra kripto piyasasının nihayet uzun süreli bir gerilemenin bulutlarını dağıttığını düşünüyor. BTCC kurucusu Bloomberg’e verdiği demeçte, kripto para biriminin şu anda toparlanmakta ve yeniden ivme kazanmakta olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi:

Uzun zaman oldu. Yani, kriptoda bu dört yıllık döngüler var… ve şimdi neredeyse biraz toparlandık. Bu yüzden oldukça heyecan verici.

Lee ayrıca kripto paranın geleneksel itibarlı paraya kıyasla finansal açıdan güvenli bir liman olarak görülmesi gerektiğini savundu ve ekledi:

Bankacılık krizi sırasında, insanlar paraları bankada olmadığında, her zaman orada olmadığını çünkü paranın diğer işletmelere veya firmalara ödünç verildiğini fark etmeye başladılar. Buna karşılık, Bitcoin gibi kripto paralar, bireylerin kendi finansal kaynaklarını yönetmelerine ve varlıkları üzerinde tam kontrol sahibi olmalarına olanak tanıyarak kendi kendini saklama istikrarı sağlıyor.

Çin’de Bitcoin Ondan Soruluyordu

Çin’in ilk Bitcoin borsasının arkasındaki öncü girişimci, düzenleyici ortam hakkında da yorumda bulunarak ABD’nin en olgun ve yerleşik düzenleyici rejime sahip olduğunu belirtti. Lee, ABD’deki düzenleyici rejimin en eski ve en olgun rejim olduğunu bildiklerini ifade etti.

Lee, SEC gibi kuruluşların yasadışı bağış toplama ile mücadelede çok önemli olduğuna inanıyor ve on yılı aşkın bir süredir düzenlemelerin artırılması çağrısında bulunduktan sonra ABD’de ilerleme görmekten memnuniyet duyduğunu söyleyerek şunu ekledi:

“Bence artık zamanı gelmişti. On yılı aşkın bir süredir bunu istiyordum ve nihayet ABD’de bunu görüyoruz.

Lee ayrıca Hong Kong’un kripto para birimi düzenlemesini benimsemesinden duyduğu heyecanı dile getirerek, dijital para birimlerinin daha fazla kabul görmesi ve denetlenmesine yönelik küresel değişimin altını çizdi. Hong Kong’da kriptonun düzenleyici olarak benimsenmesi konusunda da çok heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi. Kripto piyasası temellerini buldukça ve düzenleyici çerçeveler ilerledikçe, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin geleceği istikrarlı bir şekilde yukarı doğru bir eğilimde olduğunu belirtti.