Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün yükselişe geçerek 29.600 dolar seviyelerine ulaşsa da sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçerek 29.000 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Piyasadaki düşüş eğiliminin de etkisiyle son 24 saatte %3,6’dan fazla değer kaydeden XRP ise 0,66 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Dün kaydettiği yükselişler ile birlikte 29.600 dolar seviyelerine kadar ulaşan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde yeniden düşüşe geçti ve 29.000 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para piyasası da BTC’deki değer kayıplarının etkisiyle güne düşüş ile başladı.

Ethereum (ETH), son 24 saatte %1,2’den fazla değer kaybederek 1830 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,16 trilyon dolara geriledi.

Piyasanın yeniden düşüş eğilimi göstermesi ile piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi, gün içerisinde çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti. Son 24 saatte %3,5’ten fazla değer kaybeden XRP ise 0,66 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

XRP, Yeniden Kritik Fiyat Seviyelerine Geriledi

Ripple davasında ABD’li yargıcın Ripple şirketinin XRP satışlarının yatırım sözleşmesi niteliği teşkil etmediğine karar vermesi ile birlikte XRP, Temmuz ayının ortalarında güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Davada XRP kararının çıktığı 13 Temmuz’da saatler içerisinde 0,47 dolar fiyat seviyelerinden 0,93 dolar fiyat seviyelerine kadar yükselen XRP, piyasanın yeniden düşüşe geçmesiyle birlikte kritik fiyat seviyelerine geriledi.

Geçen haftadan bu yana düşüş yönlü bir ivme yakalayan XRP, haftanın ilk günlerinde 0,7 dolar seviyelerinin altına gerilemesinin ardından değer kayıplarına hız kazandırdı ve yeni haftaya düşüş ile başladı. XRP, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %6’ya yakın bir değer kaybı kaydederken son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ise %3,5’ten fazla değer kaybederek 0,66 dolar fiyat seviyelerine geriledi.