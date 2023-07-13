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  •   Son Dakika: Ripple Davasında Tarihi Karar! XRP İçin Yeni Bir Dönem mi Başlıyor?

Son Dakika: Ripple Davasında Tarihi Karar! XRP İçin Yeni Bir Dönem mi Başlıyor?

Özet

  • XRP adına dönüm niteliğinde kabul edilebilecek bir gelişme yaşandı.
  • Ripple mahkemesinde yargıç, Ripple şirketinin XRP satışlarının yatırım sözleşmesi niteliği teşkil etmediğine karar verdi.
  • XRP, haberin duyurulmasının ardından hızla yükselişe geçti ve yüzde 20'yi aşan bir değer artışı kaydederek 0,6 dolar seviyelerini aştı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
18:51
13 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Az önce medyada yer alan son dakika haberlerine göre XRP adına yeni bir dönüm noktası sayılabilecek bir gelişme yaşandı. Ripple mahkemesinde yargıç, Ripple şirketinin XRP satışlarının yatırım sözleşmesi niteliği teşkil etmediğine karar verdi. XRP, haberin duyulmasının hemen ardından yükselişe geçti ve %20’yi aşan bir değer artışı kaydetti.

Ripple Davasında Tarihi Karar

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Ripple‘a açtığı dava, mali düzenleyiciler ile kripto şirketleri arasındaki gerilimin sembollerinden biri haline gelmişti. SEC’nin açtığı dava sonrası XRP büyük bir darbe almış ve yüksek oranlarda değer kayıpları kaydetmişti. Senelerdir devam eden yasal süreç, kripto ekosistemi ve XRP yatırımcılar tarafından yakından takip edilmekteydi. Az önce medyada yer alan son dakika haberlerine göre ise XRP adına dönüm noktası sayılabilecek bir gelişme yaşandı.

XRP Adına Yeni Bir Dönüm Noktası

Medyada yer alan son dakika haberlerine göre Ripple davasında yargıç, Ripple şirketinin gerçekleştirdiği XRP satışlarının yatırım sözleşmesi niteliği teşkil etmediğine karar verdi. Yargıcın XRP satışlarının yatırım sözleşmesi niteliği teşkil etmediğine yönelik kararının duyulmasının ardından XRP, kısa süre içerisinde çarpıcı bir yükseliş kaydetti. Kısa sürede hızla yükselişe geçen XRP, %20’yi aşan bir değer artışı ile 0,58 dolar fiyat seviyelerini aşmayı başardı.

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