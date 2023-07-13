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Popüler Altcoinden Büyük Duyuru ve Değişim: MATIC Artık Yok Oluyor!

Özet

  • Kripto para projesi Polygon Labs, mevcut tokenı MATIC'i güncelleyerek yeni adının POL olacağını duyurdu.
  • POL token, başlangıçta 10 milyar arz ile piyasaya sürülecek ve mevcut MATIC yatırımcılarına 1:1 oranında sunulacak.
  • Bu adım, özellikle SEC tarafından açılan davalara bir yanıt olabilir, fakat MATIC ekibi bu konu hakkında henüz bir açıklama yapmış değil.
  • Piyasaya etkisi: nötr
17:58
13 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Kripto para sektörünün önde gelen ve en çok bilinen projelerinden olan Polygon Labs, önemli bir adım attı ve bunu takipçiler ile paylaştı. Polygon Labs, MATIC tokenı artık POL olarak güncelleyeceklerini açıkladı. Bu üçüncü nesil kripto para birimi artık POL adıyla anılacak ve bunun arkasında birkaç sebep bulunuyor.

MATIC, POL Oluyor

Yayınlanan blog gönderisine bakıldığında POL için sıfırdan bir teknik doküman hazırlandığı görülüyor. Polygon ağının kendi tokenı olan POL, aktarılan bilgilere göre bütün ekosistemin teşvik edilmesi adına kullanılacak. Konu hakkında yapılan açıklamada, POL’un yeni nesil bir token olduğu ve özellikle ekosistemi güven altına alıp bunun büyümesini sağlamak adına geliştirildiği belirtildi.

polygon labs

POL token ilk olarak 10 milyar arza sahip olacak ve tamamen MATIC’in POL’a geçişi için kullanılacak. Yıllık olarak %2 emisyon oranına sahip olan POL, ağ onaylayıcılarının teşvik edilmesi ve topluluk teşvikleri için kullanılacak.

POL Fiyat Hedefi

Polygon ekibi bu token için bir fiyat değerlendirmesi de yaptı. Ekip ve analistler, POL’un 10 yıllık büyüme senaryosunu çıkarıp bunun ortalama 5 dolarlık fiyata ulaşacağını düşündüklerini aktardı. Ekosistemin de 25 genel ağa ulaşabileceği ve 3000’den fazla supernet altyapısı destekleyebileceği aktarıldı. Tabii ki bunun için Polygon’un planlandığı gibi çok fazla destek alması gerekiyor.

Polygon buna ek olarak POL yatırımcılarının birden çok ağda onaylayıcı olabileceğini de vurgulayarak onaylayıcılara farklı ödüller verileceğinin altını çizdi.

MATIC yatırımcıları 1:1 oranında POL’a geçiş yapabilecek ve uzun vadeli olarak bu güvence sağlanacak. Protokol yetkilileri POL ve MATIC’in beraber var olamayacağını belirterek uzun vadede MATIC’in yerinin alınacağının altını çizdi.

Şu an için net tarih verilmese de resmen düğmeye basıldı ve MATIC piyasadan silinirken yerine POL gelecek. Özellikle SEC tarafından açılan davalarda menkul kıymet olduğu belirtilen Polygon’un böyle bir adım atması dikkat çekiyor ve bunun SEC ile ilgili olabileceği akıllara geliyor. MATIC ekibi ise konu hakkında buna yönelik bir açıklamada bulunmadı.

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