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  •   1 Dolar Hedefini Aşabilir! Altcoinlerin Yıldızı Yükselişine Devam Edecek Mi?

1 Dolar Hedefini Aşabilir! Altcoinlerin Yıldızı Yükselişine Devam Edecek Mi?

Geçtiğimiz ay bu kripto para projesinde birçok olumlu gelişme yaşandı. Bunlardan sadece bir tanesi NuBank'ın Polygon ağında başlatacağı token duyurusudur. NuBank 20 milyar dolar değerinde ve Buffet tarafından destekleniyor.
22:20
3 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugün altcoinlerin büyük kısmı zayıf performans sergilerken o yüzde 10’a yakın kazanç elde etti. Son gelişmeler fiyatı büyük ölçüde destekledi. Geçtiğimiz haftalarda fiyatın 1 dolar seviyesini zorlayabileceğinden bahsetmiştik. Nitekim öyle de oldu, piyasada pozitif ayrışan bu altcoin son 24 saatte 0,98 dolara kadar tırmandı.

Polygon (MATIC)

Geçtiğimiz ay MATIC ekosistemi için oldukça heyecan vericiydi. Çeşitli gelişmeler ve entegrasyonlar topluluğu canlı tuttu. Polygon’un Ethereum üzerinde layer2 bir yapı olan ve ölçeklenebilirliğini tek bir işlemde toplanan toplu transfer işlemiyle çözen yeni zk-EVM halka açık test ağının lansmanı dahil birçok büyük gelişme gördük. Dahası, geçtiğimiz ay Polygon, yeni benzersiz adreslerin sayısı bakımından da Ethereum’u büyük bir farkla geride bıraktı.

Son veriler bize Polygon’un Ekim ayındaki benzersiz adres sayısının 13 milyonu aştığını söylüyor. Bu veri ağ için son derece olumludur. Bu gelişmeler, bu yeni ayın da MATIC’in lehine olacağına işaret ediyordu. Yazı hazırlandığı sırada MATIC fiyatı 1 dolara yakın seyrediyordu.

MATIC Coin Yorum

MATIC’in fiyatındaki son artış, önümüzdeki günlerde daha yüksek getiri bekledikleri için yatırımcılar arasında heyecan yarattı. Ancak, MATIC’in on-chain metrikleri bunu pek desteklemiyor. Temel taraftaki olumlu gelişmelere rağmen on-chain karamsarlık aşılıyordu. MATIC’in MVRV Oranı, geçen hafta bir artış kaydettikten sonra aşağı yönlü bir yol izledi, bu da fiyat düşüşüne işaret eden bir sinyal, MATIC’in ağ büyümesi de benzer bir rota izledi ve düşüş kaydetti.

CryptoQuant tarafından sağlanan verilere göre MATIC’in döviz rezervleri yükseliyor. Bu veri bize artan satış baskısı konusunda uyarıda bulunuyor. Bitcoin fiyatı 20.000 doların altına düşerse bu veriler MATIC fiyatını 0,9 doların altına çekebilir.

Ancak yatırımcıları rahatlatan şey MATIC aktif adreslerindeki devam eden artıştır. İşlem sayısı ve aktif adresler düne göre arttı. Sosyal hacim ve yatırımcı duyarlılığı yazı hazırlandığı sırada yüksek. MATIC için bir başka iyi haber de kısa süre önce MATH’ı geçerek ilk 100 Ethereum balinası arasında en çok işlem gören token haline gelmesidir.

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