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  •   Kabul Edilirse Ona Artık “POL” Diyeceksiniz! Dev Altcoin İçin Yapılan Yeni İsim Duyurusu Fiyatı Uçurdu!

Kabul Edilirse Ona Artık “POL” Diyeceksiniz! Dev Altcoin İçin Yapılan Yeni İsim Duyurusu Fiyatı Uçurdu!

Özet

  • Polygon tabanlı ağlarda kullanılan MATIC token'in isminin POL olarak değiştirilmesi önerildi.
  • Teklifin kabul edilmesi halinde MATIC token'in ismi POL alacak ve doğrulayıcılar yollarına tek bir token ile devam edecekler.
  • Değişiklik teklifinin açıklanmasının ardından MATIC'in fiyatı yüzde 5'in üzerinde yükseldi.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
14:57
13 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Bir grup Polygon (MATIC) kurucusu ve araştırmacısı, ağın yerel varlığı MATIC’in isminin POL olarak değiştirilmesi ve token’in tüm Polygon tabanlı ağlarda kullanılmasını sağlayacak bir teklif sundular. Teklifin onaylanması halinde MATIC’in ismi POL olarak değişmiş olacak.

Polygon’un MATIC’i POL Olabilir

Bir grup Polygon kurucusu ve araştırmacısı, POL’un tüm Polygon tabanlı ağlar için tek bir token olarak işlev görmesini sağlayacak hamlede bulunarak MATIC token’in isminin POL ile değiştirmesini öneren bir teklif sundular.

Polygon tabanlı ağlar arasında, Polygon Blockchain‘i Polygon zkEVM ve ana Polygon ağının üzerinde çalışan uygulamaya özel Blockchainler olan çeşitli süpernetler yer alıyor. Sunulan teklifin kabul edilmesi halinde ağ doğrulayıcıları tek bir token kullanarak birden fazla zincirin çalışmasını destekleyebilecekler.

Değişiklik teklifi sonrası MATIC’in fiyatı yüzde 5’in üzerinde yükselerek 0,78 dolara kadar çıktı.

Teklif MATIC İçin Daha Fazla Kullanım Alanının Önünü Açıyor

MATIC’ten POL’e olacak değişiklik, basit bir teknik işlemle sağlanacak. MATIC’ler güncellenen akıllı sözleşmeye gönderilecek ve gönderilen her MATIC token’i akıllı sözleşmeden otomatik olarak eşdeğer miktarda POL’e dönüştürülerek çıkacak. Polygon topluluğunun sunulan değişiklik teklifine destek vermesi halinde, token sahiplerine MATIC’lerini güncellemeleri için dört yıl veya daha uzun bir süre tanınacak.

Zincirlerindeki işlem ücretleri için hangi token’i kullanacaklarının kararı her Polygon zincirinin topluluğuna bırakılacak. Bazıları POL’u kullanmayı tercih edebilecekken, bazıları MATIC’i kullanmayı tercih edebilecekler. Ancak Polygon üzerine inşa edilen merkeziyetsiz uygulamalara (dApps) yönelik yönetişim önerilerinin oylaması için yalnızca POL kullanılacak ve tüm ödüller POL olarak dağıtılacak. Bu bakımdan Polygon zincirlerinin yollarına POL ile devam etmeleri kaçınılmaz olacak gibi duruyor.

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