Dev Shiba Inu (SHIB) balinası (0x1406…) 157 günlük hareketsizlik döneminin ardından yeniden harekete geçerek 8 yeni cüzdan adresine toplam 4 trilyon SHIB gönderdi. Balina, en büyük SHIB yatırımcılarından biri olarak biliniyor ve yeniden harekete geçmesinin gerekçesi olarak Shiba Inu baş geliştiricisi Shytoshi Kusama’nın Shibarium ana ağı için yaptığı duyuru ve Ağustos ayında yayınlanması beklenen Worldpaper sürümü gösteriliyor.

Shiba Inu Balinası 4 Trilyon SHIB Transfer Etti

Zincir üzeri veri sağlayıcısı Lookonchain, bugün 756 milyon dolar değerinde 101.47 trilyon SHIB token’i tutan dev bir balinanın 29.8 milyon dolar değerinde 4 trilyon SHIB’i 8 yeni cüzdan adresine aktardığını açıkladı. SHIB balinası, SHIB’in toplam arzının yüzde 10,15’i gibi oldukça yüksek bir miktar üzerinde kontrol sahibi. 610 gündür herhangi bir büyük işlem gerçekleştirmeyen balina fiyattaki derin düşüşlerde ortaya çıkarak yaptığı SHIB alımlarıyla biliniyordu.

Balina, 2020 yılında 38 ETH (yaklaşık 14 bin dolarla) 103.33 trilyon SHIB satın almış ardından 9.66 milyon dolara karşılık gelen SHIB’i satmış ve 2021’de Coinbase borsasına aktardığı 8.77 milyon dolar değerinde SHIB satmıştı. Balina şu anda 23 cüzdanda dağıttı 756 milyon dolar değerinde 101.47 trilyon SHIB tutuyor.

Spot on Chain, balinanın son işlemini 157 gün önce 7 bin 49 SHIB token satın aldığında gerçekleştirdiğini belirtti. Ana cüzdan “0x1406” hala 46 milyon dolar değerinde 6.20 trilyon SHIB tutuyor.

SHIB ve BONE Fiyatının Ralli Yapması Bekleniyor

Dev SHIB balinasının gerçekleştirdiği işlemler, Shiba Inu’nun baş geliştiricisi Shytoshi Kusama‘nın Worldpaper güncellemesini doğrulaması ve 13-17 Ağustos tarihlerinde Toronto, Kanada’da düzenlenecek Blockchain Futurist Konferansı sırasında uzun zamandır beklenen L2 Shibarium’u yayınlanacağını duyurmasının ardından gelmiş olması dikkat çekti.

Kusama’nın açıklamaları Shiba Inu ağının yerel varlığı SHIB’in son 30 günde yüzde 10’un üzerinde, Shibarium’un gas token’i Bone ShibaSwap‘ın (BONE) ise aynı zaman diliminde yüzde 82 yükselmesine neden oldu. BONE şu anda son 24 saatte yüzde 1 yükselişle 1,29 dolardan işlem görüyor. Piyasa uzmanları ve gözlemcileri, SHIB ve BONE’da yükselişin devam etmesini bekliyorlar.