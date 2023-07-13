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  •   Celsius’dan FTX’in Yatırım Kolu Alameda’ya 2 Milyar Dolarlık Tazminat Davası!

Celsius’dan FTX’in Yatırım Kolu Alameda’ya 2 Milyar Dolarlık Tazminat Davası!

Özet

  • İflas eden kripto kredi şirketi Celsius Network, FTX ile birlikte iflas eden borsanın yatırım kolu Alameda Research'e tazminat davası açtı.
  • Celsius Network, FTX'deki bazı yatırımcıların CEL token'inin fiyatını manipüle ettiğini savunuyor.
  • Şirket, Alameda Research'e açtığı davada 2 milyar dolarlık talepte bulundu.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:01
13 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

İflas eden kripto kredi şirketi Celsius Network, 2022’de Celsius (CEL) token fiyatını manipüle ettiğine dönük alım satım faaliyetleri iddialarının ardından çöküşüyle kripto para piyasasında büyük sarsıntıya neden olan FTX’in yatırım kolu Alameda Research’e’e 2 milyar dolarlık tazminat davası açtı. Bu hamle, Celsius Network’ün ABD Emtia ve Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Manhattan’daki federal savcılar da dahil olmak üzere çeşitli düzenleyici makamların inceleme başlatmasının ardından geldi.

Alameda Research’e 2 Milyar Dolarlık Dava Şoku

Celsius Network’ün kısa süre önce FTX’in yatırım kolu Alameda Research‘e tazminat davası açtığı ve 2 milyar dolarlık talepte bulunduğu ortaya çıktı. İddiaya göre bazı FTX kullanıcıları, 2022 yılında CEL token’in fiyatı üzerinde önemli etkiye sahip birtakım şüpheli işlemler gerçekleştirdiler.

Geçmiş veriler CEL token‘in ICO fiyatı olan 0,30 dolardan Haziran 2021’de 8,02 dolara kadar çıktığını, 2022’deki piyasa çöküşünden ağır şekilde etkilenerek Haziran 2022’de 0,68 dolara kadar düştüğünü gösteriyor.

Celsius Network’ün adalet ve şeffaflık arayan alacaklıları, bu manipülatif ticaret faaliyetlerinin şirketin çöküşünde rol oynadığına inanıyor. Şirket, başlattığı yasal sürecin izinden giderek, alacaklılarının uğradığı kayıpları hafifletecek önemli miktarda fonu geri kazanmayı amaçlıyor.

İade Edilmeyen Binlerce Kripto Para İçin StakeHound’a da Dava Açtı

Celsius Network, FTX’in yatırım kolu Alameda Research’e açtığı davaya ek olarak StakeHound‘a da dava açtı. Dava, StakeHound’un yaklaşık 150 milyon dolar değerindeki token’i Celsius Network’e iade etmediğini savunuyor. Söz konusu tokenler arasında 55 bin ETH, 50 milyon MATIC ve 66 bin DOT bulunuyor.

Eski CEO Alex Mashinsky tarafından kurulan kripto kredi şirketi Celsius Network, geçen yıl çökmüş ve piyasa üzerindeki düzenleyici incelemelerin artmasına neden olmuştu. CFTC müfettişleri şirketi çökmeden önce düzenleyici kuralları ihlal etmekle suçluyorlar.

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