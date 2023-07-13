Ticari hacme göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance regülasyonlarla boğuşmaktan çok ciddi bir ilerleme kaydedemese de Binance’in adını taşıyan blockchain ağı Binance Chain için benzer şeyleri söylemek mümkün değil. Binance Chain ağındaki gelişmeler son hız devam ediyor ve son eklenen bir özellik de aslında buna güzel bir örnek. Binance’in ağı BNB Beacon Chain, yeni hard fork ile oldukça tartışmalı bir özelliğe sahip olacak ve blockchain ağı resmen durdurulabilecek.

BNB Chain İçin Panik Düğmesi

BNB Chain ekibi tarafından 12 Temmuz tarihinde yapılan duyuruda, ZhangHeng isimli güncelleme tanıtıldı. Bu güncelleme mevcut verilere göre 19 Temmuz tarihinde gerçekleştirilebilir.

Söz konusu hard fork, Binance Evolution Proposal BEP-255 isimli güncellemeyi içerecek ve on-chain varlıkları odaklı “mutabakat” özelliği ile gelecek. Binance bunun olası çoklu ağ desteğine sahip köprülerin saldırıya uğramasından doğacak zararı azaltabileceğine inanıyor. Binance Smart Chain benzer bir durumu 7 Ekim 2022 tarihinde yaşamıştı ve milyonlarca dolarlık zarar oluştu.

Binance ekibi tarafından yapılan açıklamada bu güncelleme ile kullanıcıların varlıklarının her bir blokta takip edileceği ve bunların herhangi bir sorunu tespit etmek için kullanacağı aktarıldı. Burada olası sorunlar çıktığında ise ağı tamamen durdurmaya yönelik bir fonksiyon olacak ve tek bir komut ile bütün ağ durdurulup, yeni bloklar üretilmesi engellenecek. Bu, nispeten faydalı ancak oldukça tartışmalı bir uygulama gibi gözüküyor.

BNB Fiyatı Nasıl Tepki Verecek?

Binance Chain, ZhangHeng adlı yeni bir güncellemeyle, kullanıcıların varlıklarını her blokta takip edebilecek ve gerektiğinde tüm ağı durdurabilecek bir özelliği duyurdu. Bu durdurma özelliği, potansiyel ağ saldırılarından kaynaklanabilecek zararları azaltmayı amaçlıyor, ancak bu özellik, ağı durdurma yeteneği verdiği için tartışmalara yol açabilir. Buna rağmen, Binance Chain’deki gelişmeler hızla devam ediyor ve bu yeni özelliğin fiyat üzerindeki etkisini 19 Temmuz sonrasında gözlemlemek mümkün olacak

Binance, bu işlem ile bütün köprülerin, para yatırma ve çekme işlemlerinin ve her şeyin duracağını ifade etti. Ancak bunun sadece gerekli durumlarda kullanılacağı belirtildi. Binance’in son regülasyon baskısının devamında böyle bir adım atması ve blockchain ağını durduracak bir fonksiyon ekliyor olması kesinlikle tartışmalara yol açabilir ve topluluktan tepki alabilir. Buna rağmen BNB ağındaki gelişme son hız devam ediyor ve bunun nasıl bir etki yaratacağı en iyi şekilde fiyat üzerinden gözlemlenebilir. 19 Temmuz sonrasındaki fiyat gelişmeleri bu kapsamda bağlayıcı olacaktır.