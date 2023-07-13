Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği anonim kripto para analisti Kaleo, önde gelen altcoinler arasında bulunan Litecoin‘in (LTC) blok ödülü yarılanamsı öncesi rallisinde çoktan zirveye ulaşmış olabileceğine inandığını söyledi. Analiste göre LTC için yön artık aşağı.

Analiste Göre Litecoin Yeni Bir Dip Yolculuğuna Başlayacak

Anonim kripto para analisti Kaleo, eşten eşe ödeme ağı Litecoin’in 2021’in ikinci yarısında, yalnızca birkaç aylık bir ayı piyasasından geçmek için yüzde 187’nin üzerinde yükseldiği dönemdeki fiyat hareketini yapıyor olabileceğini söyledi. Analiste göre Litecoin, LTC boğalarının 110 doların üzerindeki ivme gösterememiş olmalarından doalyı kısa süre önce ayı piyasası trend çizgisinden geri döndü:

İşte bu yüzden LTC’de açığa satışa döndüm: Dirençten net bir geri dönüş oldu. Aralığın son kırılımından sonraki geri çekilme, 2021’in sonunda gördüğümüze inanılmaz derecede benziyor. O dönemdeki bir geri çekilme fiyatın yeni dip seviyelere vurmasıyla sonuçlanmıştı.

LTC’nin 2019’daki blok ödülü yarılanması etkinliğinden önceki performansına da bakan Kaleo, önceki blok ödülü yarılanmasının LTC için bir düşüş trendinin başlangıcı olduğunu belirterek “Yarılanma yaklaşıyor (yaklaşık 2 Ağustos’ta olacak). Her ne kadar bu bir yükseliş anlatısı olarak abartılmış olsa da, geçmişte olan şey bu değildi. 2019’daki son blok ödülü yarılanmasından sonra neler olduğuna bir göz atalım. Bu bir haberi satma olayıydı ve fiyat düştü.” dedi.

Kaleo ayrıca Litecoin/Bitcoin paritesinin (LTC/BTC) performansını da yakından takip ediyor. Analist, LTC/BTC’nin diyagonal desteğin altına inmiş olmasının düşük zaman diliminde güçlü bir düşüş sinyali olduğunun altını çizerek “Düşük zaman diliminde LTC/BTC paritesindeki desteğin net bir şekilde kırıldığını gördük.” uyarısını yaptı.

Ölü Kedi Sıçraması Konusunda Uyardı

LTC’nin ABD doları karşısındaki grafiğine geri dönen Kaleo, altcoin’in düşüş trendine devam etmeden önce kısa süreli bir ralli yapabileceğini belirterek “Fiyat grafiğine yakından baktığımızda, LTC şu anda ABD doları karşısında destekte duruyor. Bu destekten olacak sıçrama ancak bir ölü kedi sıçraması olabilir.” dedi.

Önde gelen altcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,26 düşüşle 96,69 dolardan işlem görüyor.