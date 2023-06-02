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Binance, dünyanın en büyük kripto para borsası olmanın yanı sıra Binance Coin (BNB) ile olan bağlantısı sebebiyle aslında sektörün en önemli kripto para birimlerinden birisiyle de ilişkili. Binance kripto para borsası ve BNB arasında direkt bir bağlantı olmasa da borsanın eylemleri, BNB’yi doğrudan etkileyebiliyor. Bu da aslında son haftalarda yaşanan Binance özelindeki gelişmelerin, BNB’yi de etkisi altına aldığına işaret ediyor.

Binance’e Eleştiri

Aslında Binance, geçtiğimiz günlerde tepki çeken bir adım attı. Binance, Avrupa’daki merkezi yapmaya niyetlendiği Fransa için sorunlar yaşadı ve düzenlemelere uymak zorunda kaldı. Düzenlemelere uymak adına 12 önde gelen kripto parayı Fransa için alım satıma kapatan Binance, bu konuda eleştirildi. Binance’in bu kapsamda liste dışı bıraktığı kripto paralar arasında DCR, DASH, ZEC, ZEN, PIVX, NAV, SCRT, XVG, FIRO, BEAM, XMR ve MOB yer alıyor.

Binance böyle bir olay ile eleştirildikten sonra ise LUNC ile ilgili önemli bir karar aldı. Luna Classic’i (LUNC) vadeli işlem platformundan kaldıracağını belirten borsa, burada da bir hacim kaybı yaşayabilir. Ancak borsanın burada düzenlemeleri öncelik olarak aldığı görülüyor.

Binance İçin Kritik Tarih: Temmuz 2023

Binance Coin ise bu eleştirilerin ışığında nispeten yatay bir grafik sergilemeye devam ediyor. BNB, son 24 saat içerisinde %0,2 yükseliş elde etti ve 7 günlük sürede de %0,5 düşüş yaşadı. Bu da BNB’nin durağan pozisyonunu ortaya koyuyor. BNB için asıl gelişme ise Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşebilir. En son 14 Nisan tarihinde BNB token yakan Binance, sıradaki yakma işlemi için 3 ay bekleyecek. BNB Chain’in 23. token yakma etkinliğinde yaklaşık 676.000 dolar değerinde BNB yakıldı.

Daha önceki BNB yakma etkinliği ise 575.000 dolarlık değere sahipti. Daha önceki tarihlerde çok daha fazla sayıda token yakan Binance’in özellikle yatay seyreden fiyatı hareketlendirmek için 24. token yakma etkinliğinde vitesi artırması beklenebilir. Buna ek olarak Binance’in yine Temmuz ayında 6. yılını 8 Temmuz 2023 tarihinde kutlaması bekleniyor. Daha önceki yıl dönümünde çok büyük adımlar atarak ses getiren Binance, BNB’yi de olumlu etkilemişti. Bu sebeple aslında Temmuz 2023, BNB yatırımcıları için çok hareketli geçebilir.

BNB fiyat analizine bakıldığında ise kritik olan 300 dolar desteğinin altına inilmediği sürece 380 dolar direncinin test edilebileceği görülüyor. BNB bu seviyeyi kırdıktan sonra daha önceki rallilerinde olduğu gibi direkt olarak 500 doları gözüne kestirebilir.