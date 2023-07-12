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XRP fiyatı, boğaların bir kırılma olup olmayacağı ya da bir satış baskısının gelip gelmeyeceğini belirleyemedikleri çizgide hassas bir şekilde hareket ediyor. Şu an için Ripple’ın XRP’si 544 milyar dolar işlem hacmi, 25 milyar dolarlık piyasa değerine ile son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,23 yükselişle 0,4759 dolardan işlem görüyor. Bitcoin ve Ethereum gibi diğer kripto paralar, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı günde sırasıyla yüzde 1,05 ve yüzde 1,06 yükselerek yeşil bölgede hareket ediyorlar.ABD enflasyon verisinin (TÜFE) yüzde 3 aralığına düşmesinin başta BTC olmak üzere XRP gibi riskli varlıklarda yatırımcı risk iştahının artmasıyla yükselişe neden olması bekleniyor.

XRP Fiyatında Beklenen Yükseliş Kırılımı Her An Gelebilir

Tekniğe göre XRP, kısa vadede 0,55 dolar civarındaki tepe seviyeyi hedefleyen bir yükseliş kırılımının eşiğinde. Günlük zaman dilimi fiyat grafiğindeki boğa bayrağı formasyonu, fiyatın önündeki kısa vadeli engel olan 0,48 doların üzerinde yapacağı bir hamle ile altcoin’in fiyatını yükseleceğini söylüyor.

100 günlük Üstel Hareketli Ortalama da XRP fiyatına 0,4730 dolar seviyesinde destek sağlayarak altcoin’in mevcut konumunu korumasını sağlıyor. Yukarı yönde, boğa bayrağının direnç seviyesi olan 0,48 doların geçilmesiyle fiyatın 0,50 doların üzerine ve hatta 0,55 dolardaki hedefe ulaşması öngörülüyor.

XRP’deki yükseliş görünümünün güçlenmesi için Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesinden teyit edilecek satın alım sinyalinin gelmesi bekleniyor. Bu bakımdan yatırımcılar XRP’de satın alım yapmadan önce MACD’nin yükseliş trendi sinyali vererek yükselişi teyit edip etmediğini beklemek isteyebilirler.

Para Akışı Endeksi (MFI), XRP piyasasına çıkışlara göre fon akışlarının ağır bastığını gösteriyor. Diğer bir deyişle giriş hacminin artmasıyla momentumun oluşması ve toparlanmanın önünün açılması beklenebilir.

LBRY, SEC’in Açtığı Davayı Kaybetti

Öte yandan XRP dünyası, ABD Bölge Yargıcı Paul J Barbadoro, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) kripto para şirketi olan LBRY’ye açtığı davada şirketin Menkul Kıymetler Yasasını ihlal ettiğine hükmetmesini konuşuyor. Kripto para meraklıları, LBRY davasınki kararın SEC’in Ripple’a açtığı davada emsal teşkil edebileceği ve Ripple için durumu daha da karmaşık hale getirebileceğinden korkuyorlar.

Yargıç Barbadoro, LBRY’nin 111 bin 614 bin dolar tazminat ödemesine ek olarak artık kayıtsız menkul kıymeti satışı yapmayacağına veya menkul kıymet satışlarına katılmayacağına hükmetti. Avukatlık bürosu Hogan & Hogan’ın ortaklarından Jeremy Hogan’a göre, Ripple davasında da benzer bir sonuç görmek mümkün. Hogan, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada “SEC – LBRY davasında nihai karar açıklandı. Yargıç ikincil satışlar (ya da şaşırtıcı olmayan bir şekilde Büyük Sorular Doktrini) hakkında karar vermedi. Daha fazla ihlali yasakladı ve bir ceza verdi.” dedi.

Hogan, XRP için be benzer bir sonucun çıkması mümkün görünse de “Mahkemenin öncelikle Adil Bildirim Savunması konusunda bir duruşma yapmak için yeterli olmadığını tespit etmesi gerekiyor. Mahkemenin ihtiyati tedbir kararı verebilmesi için geçmişte ve şu anda yapılan XRP satışlarının menkul kıymet satışları olduğunu tespit etmesi gerekecek.” eklemesini yaptı.