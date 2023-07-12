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Bitcoin (BTC) dün 31.000 doları aşmak yeni denemelerde bulundu ancak başarısız oldu ve o zamandan beri bu seviyenin sadece birkaç dolar altında kaldı. İşte Bitcoin ve altcoinlerde son durum!

Bitcoin Fiyat Hareketi!

Kripto para piyasalarıyla birlikte altcoinlerde bugün daha sakin seyrediyor. Piyasalarda BCH ve AAVE kayda değer birkaç kazanan olarak öne çıkarken, LTC ve AVAX düşüş ivmesinde. Bitcoin, geçen Perşembe günü bazı kripto para borsalarında 31.600 dolara yükselerek 13 ayın yeni bir rekorunu kırdı. Ancak, ayılar kontrolü ele geçirdi ve kripto para birimini düşüş ivmesine itti ve ardından 29.700 dolara geriledi.

Kripto para birimi, hafta sonu geldiğinde bir miktar toparlanmayı başardı ve Cumartesi ve Pazar günlerinin çoğunda 30.000 doların üzerinde kaldı. Pazartesi herhangi bir büyük değişiklik sağlamadı, ancak bu durum Salı sabahı bozuldu.

Bitcoin bir kez daha 31.000 dolara yükseldi, ancak son haftalarda pek çok kez olduğu gibi, büyük bir ret ile karşılandı ve onu yaklaşık bin dolar geri yönde sürükledi. Bununla birlikte, kripto para birimi iyi tepki verdi ve şu anda 31.000 dolardan yaklaşık 300 dolar uzakta işlem görüyor. Bu nedenle, piyasa değeri 600 milyar doların biraz altında ve altcoinler üzerindeki hakimiyeti CMC’de %50’ye yükseldi.

Altcoinlerde Son Durum!

Diğer kripto para birimleri ise Pazartesi günü biraz geri çekildi ancak dün atağa geçti ve etkileyici günlük artışlar kaydetti. Manzara bugün oldukça farklı, neredeyse hepsinden çok az veya hiç büyük hareket yok.

ETH, BNB, DOGE, TRX, DOT, ADA, UNI, LEO ve LINK hafif yükseliş eğilimindeyken, XRP, MATIC, LTC ve AVAX önemsiz kayıplar bildirdi. Bitcoin Cash ilk 20’den (%3,5) en çok yükselen oldu ve bu da onu 280 doların üzerine çıkardı. AAVE, ilk 100’den (%6,5) günlük olarak en çok kazananı oldu ve 75 dolardan işlem görüyor.

SOL, haftalık ölçekte en iyi performans gösteren olarak öne çıktı ve 24 saatlik grafikte herhangi bir hareket göstermemesine rağmen 22 dolara dokundu. Toplamda kripto para piyasası değeri, CMC’de kabaca 1.190 trilyon dolarda sabit kaldı.