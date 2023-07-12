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  •   Piyasa Güne Yükseliş ile Başladı: Bitcoin (BTC), Kritik Direnç Seviyelerini Aşabilecek mi?

Piyasa Güne Yükseliş ile Başladı: Bitcoin (BTC), Kritik Direnç Seviyelerini Aşabilecek mi?

Özet

  • Piyasalarda gözler, FED'in faiz kararında kritik öneme sahip göstergelerden biri olan ve 15.30'da açıklanacak ABD TÜFE verilerine çevirildi.
  • Kripto para piyasası, güne yükseliş ile başladı.
  • Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 30.700 doları aştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
10:45
12 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasalarda gözler, bugün Türkiye saati ile 15.30’da açıklanacak ABD TÜFE ve Çekirdek TÜFE verilerine çevrildi. Kripto para piyasası, kritik verilerin açıklanmasına saatler kala yeniden hareketlendi. Güne yükseliş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 30.700 dolar fiyat seviyelerini aştı.

Bitcoin’de Son Durum

Kripto para piyasası, kritik verilerin açıklanmasına saatler kala yeniden hareketlendi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne yükseliş ile başladı ve kaydettiği son değer artışları ile birlikte 30.700 dolar fiyat seviyelerini aştı. BTC’deki yükselişin de etkisiyle çoğu kripto para birimi, sabah saatlerinden bu yana çeşitli oranlarda değer artışları kaydetti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,19 trilyon dolara ulaştı. Ethereum (ETH) ise yeniden 1900 dolar fiyat seviyelerine yaklaştı.

Öte yandan piyasalarda gözler, FED‘in faiz kararında önemli bir etkiye sahip olan kritik göstergelerden biri olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksine (Çekirdek TÜFE) çevrildi. ABD TÜFE verileri, bugün Türkiye saati ile 15.30’da açıklanacak.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Bitcoin’deki yükselişin de etkisiyle gün içerisinde yüksek oranlarda değer artışları kaydeden çok sayıda kripto para birimi oldu. Conflux (CFX), Aave (AAVE), Compound (COMP) ve Theta Network (THETA) kaydettikleri son değer artışları ile birlikte CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte yüzdelik olarak en çok yükselen kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Ancak öte yandan kripto para piyasasındaki yükseliş eğilimine karşın gün içerisinde değer kaybetmeye devam eden ve düşüş yönlü bir ivme yakalayan kripto para birimleri de oldu. Mina (MINA), eCash (XEC), Avalanche (AVAX), Stellar (XLM) ve Curve DAO Token (CRV) ise kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte yüzdelik olarak en çok değer kaybeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

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