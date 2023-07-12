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  •   Güney Kore’den Kripto Para Tutan ve İhraç Eden Şirketler İçin Muhasebeleştirme Hamlesi!

Güney Kore’den Kripto Para Tutan ve İhraç Eden Şirketler İçin Muhasebeleştirme Hamlesi!

Özet

  • Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), kripto para tutan veya ihraç eden şirketler için yeni kurallar getirileceğini açıkladı.
  • Buna göre kripto para tutan veya ihraç eden şirketlerin 2024'ten itibaren tuttukları varlıkları açıklamaları zorunlu olacak.
  • FSC'ya göre çalışmalar kripto para tutan veya ihraç eden şirketlerin muhasebe şeffaflığını geliştirmeyi amaçlıyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
13:50
12 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Güney Kore’nin mali düzenleyicisi Finansal Hizmetler Komisyonu‘nun (FSC) 11 Temmuz’da yayınlanan taslak kurallara göre, kripto para tutan veya ihraç eden şirketlerin 2024’ten itibaren mali tablolarında varlıklarını açıklamaları şartını getirecek.

Kripto Para Tutan Şirketlerin Muhasebe Şeffaflığının Artırılması Hedefleniyor

Yeni kurallar uyarınca, şirketlerin kripto paralarda yaptıkları satışlara ilişkin miktar, özellikler, iş modelleri ve muhasebe politikalarının yanı sıra kripto paralardan sağlanan karları, hacmi ve piyasa değeri hakkında bilgi vermeleri gerekecek.

FSC’nin taslak kuralların belirlenmesine ilişkin yaptığı duyuruda, 30 Haziran’da Sanal Varlık Kullanıcısını Koruma Yasası‘nın kabul edilmesinin ardından, önlemlerin muhasebe şeffaflığını geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Şimdiye kadar ülkedeki şirketler ve denetçiler, kripto paraların müşterilere satışından kar edilip edilmediğini belirleme zamanlaması ve kriterleri konusunda farklı görüşlere sahiptiler. Bu farklılık netlik eksikliğine neden olurken, birtakım karışıklıkları beraberinde getiriyordu. FSC’nin üzerinde çalışıldığını duyurduğu yeni kurallar uyarınca, şirketlerin tuttukları kripto paraları satması durumunda, satışlar, şirketin varlık sahiplerine karşı yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra kar olarak muhasebeleştirilecek.

FSC‘den yapılan duyuruda ayrıca kripto paraların ve platformların geliştirilmesinde ortaya çıkan maliyetlerin maddi olmayan duran varlık olarak muhasebeleştirilmeyeceği belirtildi. Duyuruda kripto paraların denetimine dönük prosedür kılavuzlarının hazırlanması için çalışmaların devam ettiğini eklendi.

Uzmanlar, Güney Kore’nin kripto paralara dönük bu çalışmasının örnek teşkil edebileceği ve diğer ülkelerin de benzer hamlelerde bulunabilecekleri üzerinde duruyorlar.

Yeni Kurallar İçin 2022 Boyunca Görüşmeler Yapıldı

Güney Kore’deki muhasebe uzmanları geçtiğimiz yıl boyunca, Mali Hizmetler Komisyonu, Mali Denetim Servisi ve Muhasebe Standartları Kurulu‘nun da katılımıyla kripto paraları çevreleyen muhasebeleştirme belirsizliklerini görüşerek ele almaya çalıştılar. FSC’nin duyurusu bu görüşmelerin nihayete erdiğini gösteriyor.

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