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Bitcoin‘in 2018’deki ayı piyasasının dibini hangi fiyattan göreceğini öncesinde haber vermesi ve bu öngörüsünün gerçekleşmesiyle tanınan kripto para analisti Bluntz, en büyük kripto para için aykırı bir yorumda bulunarak aşağı yönde derin bir hareketin gelmesini beklediğini açıkladı.

Bitcoin’de 27 Bin Dolara Varan Geri Çekilme Bekliyor

Anonim kripto para analisti Bluntz, BTC‘nin dört saat fiyat grafiğinde düşüş trendinin ağır bastığını ve bu düşüş trendinin fiyatı son dönemde görülen en dip seviyeye itmesini beklediğini söyledi

Bluntz’a göre, BTC’nin düşük zaman dilimindeki fiyat hareketi, en büyük kripto paranın ivme kaybettiğini ve fiyatı 28 bin doların altına gönderebilecek bir ABC düzeltmesi için hazır göründüğünü gösteriyor:

BTC’de dört saatlik zaman diliminde korkutucu bir oluşum var. Bitcoin için öngörümde bir miktar güncelleme yapıyorum ve şimdi daha derin bir düşüş bekliyorum. Bundan önce 29 bin dolara varan bir geri çekilme beklediğimi söylemiştim ancak artık 27 bin dolar bölgesine doğru bir geri çekilme bekliyorum.

Analistin Bitcoin için ortaya koyduğu senaryo, fiyatın 27 bin dolara kadar çekilmesi ve ardından yeniden yukarı yönelde harekete geçmesi yönünde. Bluntz, öngördüğü senaryoda Bitcoin’in beklediği geri çekilmeyi yapmasıyla yukarı yönde 31 bin 500 dolar direncini geçmesini ve yaklaşık 33 bin 800 dolara varan bir ralli bekliyor.

Bitcoin “Ayı Tuzağı” Kurmak İçin Harekete Geçebilir

Yakından takip edilen bir başka kripto para analisti Inmortal da Bluntz’un düşüş öngörüsünü destekleyen bir öngörüde bulunarak, en büyük kripto paranın yükseliş ivmesini kazanmadan önce psikolojik olarak önemli bir destek olan 30 bin doları kısa süreliğine kırmasını beklediğini söyledi.

Analiste göre BTC bu kırılım ile bir ayı tuzağı kurmasının ardından hızla yukarı yönde harekete geçecek ve 32 bin dolara doğru yükselecek.