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Kripto para sektörü oldukça sert bir 2022-23 dönemi geçirdi ve bu süreçte sektöre yönelik yapılan saldırıların toplam maliyeti milyarlarca doların üzerine çıktı. Kripto para sektörüne yönelik saldırılar arasında en çok ses getirenlerden birisi de OpenSea odaklı olanlar oldu. Önde gelen NFT alım satım platformu OpenSea, geçen sene birden çok saldırı yaşadı ve bunlardan birisinin arkasındaki isim belli oldu.

OpenSea Saldırganı Bulundu

FBI tarafından yapılan yeni bir açıklama ve yayınlanan soruşturma dosyalarına göre, OpenSea’ye saldıran şahıs Soufiane Oulahya olarak belirlendi. Oulahyane, OpenSea’nin bir kopyasını oluşturup birden çok kişinin NFT’lerini ve diğer kripto para birimlerini çalmakla suçlanıyor. Eylül 2021’de yaşanan bu olayda Oulahyane’nin yaklaşık 450.000 dolar değerinde NFT ve kripto para çaldığı belirtiliyor. Mağdur ise Manhattan’dan bir kripto para yatırımcısı olarak açıklandı. Saldırgan şu an memleketi Fas’ta gözetim altında tutuluyor ve suçlamalarla ilgili yargılanmayı bekliyor.

Oulahyane’ye yönelik suçlamalar aslında siber suçluların kripto para sektöründe yapabileceklerine ışık tutuyor. Suçlamalar içerisinde saldırganın “spoofing” olarak bilinen sahtecilik saldırısı ile OpenSea’nin giriş sayfasını kopyaladığı belirtiliyor. Hacker, kopya versiyona ek olarak Google arama sonuçlarını da manipüle ederek kurbanları kendi sahte sitesine yönlendirmeyi başarmış durumda. Gerçek OpenSea ile etkileşime girdiğini düşünen kurbanlar ise hiçbir şüphe olmadan bütün bilgilerini girerek platforma giriş yapmayı denediler. Tabii ki aldıkları hata sonrasında Oulahyane ilgili bilgileri gerçek platforma girerek bütün hesabı kısa sürede boşaltma şansı elde etti.

Kripto Para Suçları, FBI Gözetiminde

ABD’li savcı Damian Williams, konu hakkında yaptığı açıklamada kripto paraların ve NFT’lerin siber dolandırıcılığına karşı koyamadığını ve bunlara karşı savunmasız olduğunu belirtti. FBI New York ofisi yöneticisi Christie M. Curtis de FBI’ın özellikle ABD’deki kişi ve kurumlara karşı saldırılarda araştırmalara devam edip suçluları her nerede olurlarsa olsunlar bulmaya odaklandıklarını belireledi.

Hacker şimdi siber dolandırıcılık, izinsiz cihaz erişimi, 1.000 dolar ve daha fazla miktarda kara para aklama ve kimlik hırsızlığı suçlarından yargılanacak ve her bir suçun ciddi cezası bulunuyor.