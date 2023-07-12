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Kripto para piyasasında bütün gözler, bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrildi. Açıklanacak enflasyon verileri, Bitcoin (BTC) ve altcoinler’i etkileme potansiyellerinin bulunuyor olmasıyla oldukça önemli olarak kabul ediliyor.

Kritik ABD Enflasyon Verileri İçin Geri Sayım Başladı

Küresel piyasalarla birlikte kripto para piyasasında da gözler bugün saat 15.30’da açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrildi. Açıklanacak enflasyon verilerinin Fed’in Temmuz ayı toplantısından önce alınacak son enflasyon verileri olması bakımından önemi büyük.

ABD ekonomisinin manşet enflasyonun Haziran ayında iki yılın en düşük seviyesi olan yüzde 3,1 düştüğünün açıklanması beklenirken, değişken gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyonunun ise yüzde 5,3’ten son 18 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 5’e gerilemesi bekleniyor. Analistler, fiyat endeksine bağlı olarak çekirdek enflasyonun önümüzdeki aylarda daha da düşerek yüzde 3,5 ile yüzde 4 arasına gelebileceğini öngörüyorlar.

JPMorgan’ın Ortaya Koyduğu 5 Senaryoda Bitcoin ve Altcoinler

Bankacılık devi JPMorgan analistleri, önceki yıla göre TÜFE’nin ne kadar arttığına bağlı olarak her ay olduğu gibi piyasanın verilere nasıl tepki verebileceğine ilişkin beş senaryo sundu. Analistlere göre en iyi senaryo enflasyonun yüzde 2,7 veya daha düşük gelmesi olacak ki bu senaryoda Fed’in Temmuz ayı toplantısında faiz artış ihtimali masadan kalkabilir ve hatta dördüncü çeyrekte faiz indirimine gitme ihtimali oluşabilir. Bu en iyi senaryoda kripto para piyasasında sert yükselişler görülebilir.

Analistlerin ortaya koyduğu ve enflasyonun yüzde 2,8 ile yüzde 2,9 arasında geldiği ikinci senaryoda beklenti Temmuz için faiz artırım beklentilerinin devam edeceğini ve bu beklentilerin yüzde 45’in altına düştüğü durumda Fed’in artık faiz artırımı konusunda sona geldiğinin düşünebileceği yönünde. Bu olumlu olarak değerlendirilebilecek senaryoda BTC ve altcoinler‘de yükseliş olma ihtimali ağır basıyor.

Üçüncü senaryoda ise enflasyonun yüzde 3 ile yüzde 3,2 aralığında gelmesinin enflasyonun düşüyor olma anlatısını desteklemeye devam etmesi, Fed’in Temmuz’da 25 baz puan faiz artırmaya gitmesi ancak yılın kalanında daha fazla faiz artırışı beklentisini ortadan kaldırmak için yeterli olabileceği şeklinde. Bu senaryoda ise Bitcoin ve altcoinler’de Fed’in artık sona geldiğinin fiyatlaması başlayarak yükselişler olabilir.

Analistlerin ortaya koyduğu ve enflasyonun yüzde 3,3 ile yüzde 3,6 aralığında geldiği dördüncü senaryo ise Fed’in faiz artış sürecini yakında sonlandıracağına dair endişeleri gidermeyeceği gibi enerji fiyatlarında beklenen artış ve hala güçlü tüketici harcamaları göz önüne alındığında olumsuz yorumları beraberinde getirmesi yönünde. Bu senaryoda Bitcoin ve altcoinler’de geri çekilmeler görülebilir.

Sonuncu ve en kötü senaryoda ise enflasyonun yüzde 3,7 veya daha yüksek gelmesi yönünde. Bu senaryoda Fed tarafında endişelerin artması, Temmuz ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artış ihtimali dahi fiyatlanmaya başlanması bekleniyor. Bu, başta Bitcoin ve altcoinler gibi yüksek riskli varlıklarda sert geri çekilmelere neden olabilir.