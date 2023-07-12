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Bitcoin fiyatı, yılın ikinci yarısında yaptığı güçlü çıkışın ardından bir süredir 30 bin doların üzerinde konsolide oluyor. Teknik, en büyük kripto para BTC’nin ve en büyük altcoin Ethereum‘un (ETH) fiyatının artık sıkıştığını ve her an yönlü bir patlama yapabileceğini gösteriyor. Bu yakın zamanda aşağı ya da yukarı yönde bir kırılma yaşanacağı anlamına geliyor. Peki bu kırılma ne yönde olabilir, zincir üzeri veriler ne söylüyor, gelin daha yakından bakalım.

Bitcoin Fiyatı İçin Yaşanması En Muhtemel Senaryo

Zincir üzeri veriler, kırılmanın yukarı yönde olabileceğini destekliyor Kripto analiz şirketi Santiment, BTC için fiyata karşı net gerçekleşen kar kaybına dikkat çekerek yukarı yönde bir kırılmanın yaklaştığını iddia etti.

Üç haftalık görece durağan fiyat volatilitesinin ardından, hem Bitcoin hem Ethereum’un önceki fiyatlarına kıyasla hafif kayıplar vererek işlem görüyorlar. Ortalama yatırımcılar varlıklarını küçük kayıplarla hareket ettirirken Gerçekleşen Net Kar/Zarar (NRPL) göstergesi fiyatla ilişkili olarak negatif seviyede ve bu kısa vadede pozitif bir fiyat hareketinin görülme ihtimalini artırıyor.

Bitcoin için bir diğer olumlu işaretler olarak fiyatın konsolidasyon sürecine girerken balinaların birikimde gaza basması ve kripto para borsalarındaki BTC miktarındaki güçlü düşüş gösterilebilir.

Ethereum Fiyatı İçin Potansiyel Senaryo

Ethereum fiyatının geçen haftada bin 850 doların altına düşerek geri çekildiği görüldü ancak o zamandan beri fiyatı toparlandı ve bin 900 dolar seviyesine yaklaştı. Bu noktada Ethereum’un bin 800 dolar ile bin 870 dolar aralığında güçlü bir desteğe sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu bu aralıkta toplam 3.4 milyon cüzdan adresi 11.2 m satın aldı.

Öte yandan, 2 bin 40 dolar ile 2 bin 100 dolar arasında ise önemli bir direnç bölgesi bulunuyor. Yakından takip edilen kripto para analisti Ali Martinez, 1 milyon cüzdan adresinin bu aralıkta 27 milyon ETH satın aldığını bildirerek aralığın ne kadar güçlü olduğuna vurgu yaptı.

Şu anda ETH boğaları ve ayıları arasında sıkı bir mücadele var, ancak teknik göstergeler 2 bin 50 dolara doğru bir kırılma ihtimalini destekliyorlar. BTC ve ETH’de yukarı yönde olacak herhangi bir hareketlenmenin kripto para piyasasının geri kalanı için büyük bir itici güç görevi görebilir.