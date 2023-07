Okuma Süresi: 2 Dakika

Bloomberg Intelligence’ın kıdemli makro stratejisti Mike McGlone, kişisel Twitter hesabından yüksek volatilitesiyle ünlü Bitcoin (BTC) ve altcoinler için Amerikan ekonomisinin resesyona girmesinin en büyük risk olduğu konusunda uyardı.

Hem Kripto Paralar Hem Hisse Senetleri İçin Resesyon Uyarısını Yineledi

McGlone, Bitcoin‘in kripto paralar arasında en az endişe yaratan varlık olmasına rağmen Amerikan ekonomisinin yıl sonuna kadar bir ekonomik gerilemeden kurtularak resesyona girmemesinin pek mümkün olmadığının altını çizerek yatırımcılara seslenerek bir kez daha resesyon uyarısı yaptı. Stratejist ayrıca potansiyel bir resesyonun son dönemde ciddi şekilde toparlanan hisse senetlerini de olumsuz yönde etkilemesini bekliyor.

Yaklaşan resesyonun sonucunda, merkez bankalarının sisteme daha fazla likidite enjekte etmeye yönelmeleri beklenir ve bu genellikle riskli varlıkların ayakta kalmasına ve faizlerin düşmesine neden olur.

McGlone, öngörüsünü likidite ve riskli varlıklar arasındaki tarihsel ilişkiye dayandırıyor ve yılın ilk yarısının sonunda önemli ölçüde negatif olan likiditeye dikkat çekiyor. Stratejist, bu durumun uzun zamandır beklenen bir resesyonun habercisi olabileceğini ve bunun hem kripto paralar hem toparlanan hisse senetleri için güçlü bir ters rüzgara neden olacağını düşünüyor. Bloomberg stratejistine göre bu öngörü, faizi artırmaya devam etmeye daha meyilli görünen Federal Reserv‘i (Fed) durdurabilecek en önemli engel.

Bitcoin’de Yüzde 30’u Bulan ve Hatta Aşan Bir Çöküş Olabilir

McGlone, dikkat çekici bir şekilde “dijital altın” olarak adlandırılan Bitcoin’in performansı ile 2008’deki büyük ekonomik krizi sırasında fiziki altının performansı arasında da paralellik kurdu. Altının yükselişe geçmeden önce zirveden yaklaşık yüzde 30’luk bir düşüş yaptığını belirterek, en büyük kripto paranın yılın ikinci yarısında potansiyel olarak benzer bir yörüngeyi izleyebileceğini belirtti.

Şu an itibariyle Bitcoin, New York Federal Reserve‘in (New York Fed) getiri eğrisinden kaynaklanan resesyon ihtimalinin 1982’den bu yana en yüksek seviyede olmasına rağmen yukarı yönlü bir yörüngede ilerliyor. Ancak bu ekonomik göstergelerin BTC fiyatı üzerindeki ne gibi bir etkiye neden olacağı konusu belirsizliğini koruyor. Potansiyel risklere ilişkin uyarılara rağmen yatırımcılar, özellikle de risk toleransı yüksek olanlar herhangi bir sert düşüşü potansiyel bir satın alım fırsatı olarak görüyor olabilirler.