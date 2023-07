Okuma Süresi: 4 Dakika

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Bitcoin (BTC) bu yıl %100’den fazla yükseliş gösterdi, ancak çoğu Bitcoin (BTC) sahibinin hala mücadele ettiği iddia ediliyor. Bu uzun vadeli yatırımcıların çoğu, dip seviyelerden alım yapma ve son boğa koşusunda girdikleri pozisyonları tutmaya devam etme cesaretinden yoksun olabilir.

Büyük kurumsal yatırım firmalarından gelen Bitcoin Spot ETF haberleri bile bu yatırımcıları zarardaki pozisyonlarından kurtaramamış olabilir. Ancak iddialara göre DigiToads (TOADS) sahipleri için hikaye farklı ve tüm satış öncesi katılımcılar kârda.

DigiToads (TOADS) Yatırımcıları

İddialara göre DigiToads’un ön satışı, alan genelinde yatırımcıların dikkatini çekmekte ve bu tokenin ilgi görmesi, 5,95 milyon dolardan fazla fon çekmesine ve saymasına yardımcı oldu..

Ekibin açıklamasına göre TOADS, tipik hype odaklı ERC20 coinlerine kıyasla farklı bir yol izledi ve memecoin dış görünüşünün altında kendi kendine yayılan sağlam bir ekosistem ortaya koydu. TOADS, viral pazarlama yönünden ve türün hızlı fiyat takdir özelliğinden yararlanıyor, ancak tokenın bir fayda tokenı olduğu da iddia ediliyor.

Açıklamalara göre The Swamp olarak bilinen ekosistem, oyuncuların kurbağa NFT’lerini birbirlerine karşı savaşabilecekleri bir kazan-kazan oyununa sahip. Her sezon oyuncuların en iyi %25’i ödül havuzunun bir kısmını alarak oyuncuların becerilerini gerçek paraya dönüştürmelerine olanak tanıyor. Bu durum, yeteneklerini Toad-Cade’de test etmek isteyen GameFi sektöründen yatırımcıların ilgisini çekmiş olabilir.

İddialara göre tecrübeli yatırımcılar, yetenekli her yatırımcı için son derece kazançlı bir fırsat olan Platin Kurbağalar girişimiyle ön satışa katılan bir diğer çekirdek grup oldu. Her ay on iki yatırımcı, kendilerine Hazinenin 1/12’sini kontrol etme ve ticaret yapma hakkı veren bir Platin Kurbağa alacak. Bu kullanıcılar, bu yetenekli zincir üstü aracıların $TOADS sahipliğiyle neden bu kadar ilgilendiğini açıklayan kârın %10’unu ellerinde tutmakta.

Düzenli $TOADS sahiplerinin avantajı, kendi adlarına günün her saati ticaret yapan, TOADS hazinesini büyüten ve topluluk ödemelerini artıran on iki yetkin aktörden oluşan bir ekibe sahip olmaları olabilir.

TOADS ayrıca, NFT stake etme mekanizması nedeniyle hızla piyasadaki en popüler NFT’lerden bazıları haline geldiği iddia edilen 3.500 NFT’lik bir koleksiyon yayınladı. Bu kurbağa temalı koleksiyonun şanslı sahipleri dijital koleksiyonlarını stake edebilir ve $TOADS ödemelerinin gelmesini izleyebilir.

Ekibin iddialı açıklamasına göre bu geniş pazar çekiciliği ve etkileyici özellik portföyü, analistlerin önümüzdeki haftalarda $TOADS için %1.200’lük bir sıçrama öngörmesine neden oldu. Diğer tahminler, iddialara göre büyük merkezi borsalarda listelendiğinde fiyatta başka bir artış bekliyor ve bu da TOADS’un 2023 yılında ilgi görmesine sebep olabilir.

Bitcoin’in (BTC) Yarılanmasına Bir Yıldan Az Bir Süre Kaldı

Bitcoin (BTC) yılın başından bu yana sadece yükseliş eğilimindeydi, ancak birçok yatırımcı düşüş fırsatını kaçırdı. Bitcoin (BTC) 16.000 $’dan işlem gördüğünde, piyasa konsensüsü 12.000 $’a düşeceği yönündeydi.

Nakit ağırlıklı yatırımcılar Bitcoin (BTC) yükseldikçe acıyı hissettiler ve şimdi 30.000 $’da destek buluyorlar. Ancak zincir üzerindeki veriler, sahiplerin yalnızca küçük bir çoğunluğunun kârda olduğunu gösteriyor. 2021’de ve 2022’nin başlarında BTC satın alan her yatırımcı hala zararda.

Spot ETF katalizörü bu sahipleri kâra geçirmeye yetmedi ve şimdi kârlı hale gelmek için ihtiyaç duydukları artışı sağlamak üzere Nisan 2024’te gerçekleşecek olan yarılanmaya bakıyorlar.

Sonuç

Son boğa piyasasından bu yana piyasa dinamikleri önemli ölçüde değişti ve mevcut makro, DigiToads gibi yeni DeFi projelerini büyük ölçüde destekliyor olabilir.

İddialara göre piyasa gerçekten yükselişe geçtiğinde, son döngüdeki en iyi altcoinler ATH’lerini geri almak için zorlu bir mücadele verecek. Bunun nedeni, pozisyonlarını kırdıklarında çıkmak isteyen kârsız sahiplerin sayısı olacak ve bu satış baskısının rallileri engelleyeceği iddia ediliyor.

Ekip yeni projelerin yükseleceğini ifade ederken yatırımcıların projeyi inceleyebileceğini iddia ediyor.

