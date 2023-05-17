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Kripto para yatırımcıları Bitcoin fiyatının 2 aşağı 2 yukarı hareketlerinden fazlasıyla sıkıldı ve artık zaman doluyor. Kral kripto para biriminin bu tarz aynı hareketleri tekrar ettiği dönemlerin ardından büyük kırılmalar yaşadığını gördük. Mayıs ayında ivme kazanan negatif hava artık bitiyor mu? Popüler analist Poppe biraz önce ne dedi?

BTC Son Dakika Yorumlar

Birkaç dakika önce kripto para yatırımcıları tarafından yakından izlenen analist Michael Poppe güncel durumu ele aldı. Bitcoin fiyatı son 1 saat içinde 27.000 doları aştı ve 27.400 dolar seviyesine ulaştı. Yazı hazırlandığı sırada ise 27.430 dolardan alıcı buluyor. Bu umut verici çünkü altcoinler son düşüşte devasa kayıplar yaşamamıştı. Yani son yükseliş onlar için bir ara ralli dönemini başlatabilir.

Kıdemli kripto para uzmanı Poppe dakikalar önce aşağıdaki grafiği paylaşarak şunları yazdı;

“Bitcoin’in 27.200 doları geri kazanma çabası başarıya ulaştı. Burada daha yüksek bir dip yapmalı ve sonra 29.000 doları hedeflemeli”.

Evet, tam olarak ihtiyaç duyduğumuz şey buydu. Bitcoin artık daha yüksek dipler yaparak 27.200 ve 27.600 dolar üstü kapanışların ardından 28.200 ve 28.800 dolar seviyelerini aşarak 29.000 dolara ulaşmalı. Bu senaryoda aşağıdaki altcoinler için iyimser tabloda belirtilen fiyat hedeflerine ulaşıldığını görebiliriz.

Ethereum Fiyat Grafiği

Ether, 17 Mayıs’ta 20 günlük EMA’dan (1.844 dolar) aşağı döndü ve ayıların seviyeyi şiddetle koruduğunu gösterdi. Şimdi yine bu bölgeyi hedefliyor ve 1.830 dolardan alıcı buluyor. Uzun vadede deflasyonist yapının ETH için ciddi fiyat katalizörü olabileceğinden hep bahsediyoruz. Ancak kısa vadede Bitcoin fiyat hareketleri onu fazlasıyla etkiliyor.

Fiyat destek hattından başlattığı toparlanmayı sürdürebilirse 1.844 doları aşarak kamanın direnç çizgisini hedefleyebilir.

XRP Yorumları

XRP fiyatı direnci aştı ve bugünün ilk dakikalarında son dakika olarak duyurduğumuz Hinman gelişmesi fiyatı destekledi. Haberi paylaştığımızda henüz 0,42 dolar seviyesinde olan fiyat hızla 0,46 dolara ulaştı. Bununla birlikte, günün mum çubuğundaki uzun fitil, ayıların rahatlama rallilerini düşüş trendi çizgisine sattığını gösteriyor. Bu da XRP/USDT çiftinin bir süre daha düşüş trendi çizgisi ile 0,40 dolara arasında hareket etme riskinin olduğunu söylüyor.

Boğalar fiyatı 50 günlük basit hareketli ortalamanın (0,48 dolar) üstüne çıkarabilirse alıcılar geri dönebilir. Bitcoin fiyatının 29.000 doları aştığı senaryoda XRP davasının sonuçlanacağı beklentisi bu ortamı oluşturabilir. Olumlu senaryoda ralli hedefi 0,54 ve 0,58 dolar aralığı olacaktır.

Dogecoin Yorumları

Dogecoin 0,07 dolardan alıcı buluyor ancak güçlü bir sıçrama elde edilememesi talebin daha yüksek seviyelerde kuruduğunu gösteriyor. Hangi altcoinde kurumadı ki? Piyasada likidite önemli ölçüde azaldı ve gerçek bir yükseliş dalgasının başlayıp piyasalara yatırımcıları geri çekmesi gerekiyor.

Ayılar 0,08 doları güçlü biçimde savunuyor olması endişe verici. Belki de yakında yeni Twitter CEO’sunun DOGE hakkında yapacağı bir paylaşım zorlu direncin aşılmasını kolaylaştırabilir. Tersi senaryoda 0,07 dolar altı kapanışlar 0,05 dolara kadar derin bir dip vadediyor.

Fiyatın mevcut seviyeden yükselmesi ve 50 günlük SMA’nın (0,08 dolar) üstüne çıkması halinde 0,1 ve 0,11 dolar ralli hedefleri olacak.