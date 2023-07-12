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Kripto para sektörünün yönü son dönemdeki belirsizliklerin devam etmesi ile aynı aralıkta devam ediyor ve kimse net bir tahminde bulunamıyor. Buna rağmen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) için özellikle önümüzdeki yıl özelinde ciddi fiyat tahminleri gelmeye devam ediyor. BTC‘nin bu seviyelere ulaşması için gerekli olan en önemli şey ise kurumsal destek. Kurumsal denilince ABD’de akla gelen ilk isimlerden olan Cathie Wood ise bu sefer olumsuz bir durum ile gündemde.

Wood, COIN Sattı

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden olan Ark Investment Management LLC’nin CEO’su Wood, neredeyse bir yıldır hiç satış yapmadığı ve devamlı alım yaptığı Coinbase hissesi COIN‘in satışını ilk defa yaptı. Wood’un Ark Innovation ETF ürünü aracılığıyla 135.152 hisse yani COIN sattığı görülüyor. Salı günü gerçekleştirilen satış, Bloomberg tarafından da aktarıldı.

Ark şu an için Coinbase hissesinin en büyük dördüncü paydaşı ve neredeyse 11 aydır devamlı dip noktalardan alım yapması ile biliniyor. Kripto para sektörünün çok volatil olduğu ve BTC’nin 24.000 dolara kadar düştüğü anlarda bile alım yaptığı görülen Wood’un şimdi satış yapması ise korkuya sebep olabilir. BTC 30.000 dolar seviyesinde sabit bir şekilde ilerliyor ve bu sıkıcı yatay aralığa rağmen düşüş beklentisi nispeten az. Ancak görünüşe göre Wood ve diğer kurumsal isimler düşüş bekliyor olabilir. Coinbase’in hissesi COIN, kripto para sektöründen direkt olarak etkileniyor ve COIN fiyatı buna doğru orantılı bir şekilde ilerliyor. Wood’un şu an satış yapması da yakında bir düşüş olabileceğini akıllara getiriyor.

Coinbase Satışı Hızlandı

Wood’un bir numaralı fonu olan Ark Innovation ETF, bu yıl %5,1 yükseliş elde etti ve aslında Nasdaq 100 Endeksi gibi ürünlerin nispeten gerisinde kaldı. Bu da aslında Wood’un neden bir anda COIN satma ihtiyacı duyduğunu gösterebilir.

Aslında Coinbase’in üst düzey yöneticileri de kısa süre önce yüklü miktarda COIN satarken yakalanmıştı. Brian Armstrong dahil birçok üst düzey yöneticinin COIN satışları ise borsa için alarm veriyor.