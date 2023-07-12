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Bernstein’den Korkutan Rapor! 152.000 BTC Tutan MicroStrategy Bu Tarihte Bitcoin Satabilir!

Özet

  • Bernstein, MicroStrategy'nin vadesi 2025'in ortasında dolacak borçlarını ödeyebilmek için BTC satmak zorunda kalabileceği konusunda uyardı.
  • MicroStrategy'nin Bitcoin satışı yapması en büyük kripto paranın fiyatındaki aşırı düşüşlere bağlı olacak.
  • Bernstein, şirketin daha güçlü bir bilançoya ve hisse fiyatı için daha yüksek Bitcoin fiyatına ihtiyaç duyduğunu belirtti.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
16:20
12 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yönetimi altında yaklaşık 600 milyar dolarlık varlık bulunan Bernstein, yaptığı Bitcoin (BTC) alımlarıyla en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısına dönüşen ABD’li yazılım şirketi MicroStrategy’nin (MSTR) elindeki BTC’leri satmak zorunda kalabileceği konusunda dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

BTC Satışına Gerekçe Olarak Vadesi 2025’in Ortasında Dolacak olan Borç Gösterildi

Bernstein, 11 Temmuz’da yayımladığı raporda, uzun vadeli borçlanma planından dolayı 150 binin üzerinde BTC tutan MicroStrategy‘nin satış yapmak zorunda kalabileceğini, özellikle de vadesi 2025’in ortasında dolacak olan borcu için böyle bir satış yapabileceğini bildirdi. Şirkete göre MicroStrategy’nin satış yapması yalnızca Bitcoin fiyatındaki aşırı düşüşlere bağlı.

Bernstein, yayımladığı raporda, daha yüksek Bitcoin fiyatının MicroStrategy’nin daha güçlü bir bilançoya, daha yüksek hisse fiyatına ve elindeki BTC’leri satmasına gerek kalmadan daha kolay borç ödeme imkanı verdiğini not edildi. Raporda ayrıca güçlü Bitcoin fiyatının ve daha yüksek hisse senedi fiyatının şirketin yeni borç bulmasına veya öz sermaye toplamasına ve mevcut dönüştürülebilir tahvilleri kullanmasına imkan tanını da eklendi.

Buna karşılık, eğer Bitcoin fiyatı düşer ve aşırı düşük fiyatlara gerileyecek olursa, MicroStrategy’nin elindeki BTC’leri değeri 2025’in Haziran ayından sonra borcu ve belirli sözleşmeleri karşılayamayacak olursa BTC satışı yapmak zorunda kalacağı belirtildi. Bu satış baskısına gerekçe olarak ise 2028’de vadesi dolacak borcu, borcu 2025/2026’ya kadar ileriye götürebilecek likidite sözleşmelerinin olması gösterildi.

Gautam Chhugani liderliğindeki Bernstein analistleri, “Bitcoin’in yüksek volatilitesi göz önüne alındığında, borcu bir strateji olarak kullanmak her zaman istikrarsızlığa neden olmuştur ve tek seferlik zorunlu tasfiyeler asla göz ardı edilemez.” diye yazdılar.

Tuttuğu BTC’ler Şirketin Piyasa Değerinin Yüzde 95’ine Karşılık Geliyor

MicroStrategy’nin yaklaşık 152 bin BTC tuttuğuna dikkat çekilen raporda, BTC’lerin toplam maliyetinin yaklaşık 4.5 milyar dolar ve ortalama satın alım fiyatının yaklaşık 29 bin 600 dolar olduğu belirtildi. Analistler, MicroStrategy’nin BTC’lerini piyasa değerinin, arzdaki toplam BTC’nin yaklaşık yüzde 0,78’ini oluşturduğunu ve günlük ortalama BTC işlem hacminin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturduğunu da ekledi.

Rapora göre, tuttuğu Bitcoin varlıklarının piyasa değeri MicroStrategy’nin piyasa değerinin yüzde 95’ine, BTC satın almak için alınan borçtan arındırıldığında ise şirketin piyasa değerinin yaklaşık yüzde 49’una karşılık geliyor.

Raporda ayrıca MicroStrategy’nin borç vadelerini yeniden finanse etme kabiliyetinin, şirketin hisse fiyatının ve tuttuğu BTC’lerin değerinin anlamlı bir şekilde artması durumunda büyük ölçüde artacağı da eklendi.

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