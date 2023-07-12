Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile “xAI” isimli yapay zeka projesini başlattığını duyurdu. Elon Musk, paylaşımında projeye ilişkin herhangi bir detay paylaşmasa da xAI’ın resmi web sitesinde yer alan kısa bir açıklama ile projenin detaylarının 14 Temmuz’da paylaşılacağı ifade edildi.

Elon Musk, Yeni Projesini Duyurdu

Tesla ve SpaceX’in kurucusu ve aynı zamanda Ekim 2022’de Twitter’ı satın alarak popüler sosyal medya platformunun sahibi olan Elon Musk, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile önemli bir duyuru yaptı. Elon Musk, Twitter paylaşımında “xAI” isimli bir yapay zeka projesi başlattığını açıkladı. Elon Musk’ın Twitter paylaşımında projeye ilişkin başka bir detay yer almasa da xAI’ın resmi web sitesinde yer alan kısa açıklamada projenin detayları için 14 Temmuz’a işaret edildi.

xAI’ın resmi web sitesinde yer alan açıklamada “Bugün xAI’nin kuruluşunu ilan ediyoruz” ifadesinin yer aldığı bir başlık ile projeye ilişkin bir bilgilendirmeye yer verildi. Açıklamada projeye ilişkin yapılan bilgilendirme şu sözlerle ifade edildi:

“xAI’nin amacı evrenin gerçek doğasını anlamaktır. Ekip ile tanışabilir ve 14 Temmuz Cuma günü Twitter Spaces sohbetinde bize sorularınızı sorabilirsiniz.”

xAI İsimli Yeni Bir Yapay Zeka Projesi Geliyor

Yeni projenin duyurulması ile birlikte akıllara Elon Musk’ın yapay zeka teknolojisine ilişkin geçmişte verdiği demeçler gündeme geldi. Elon Musk, geçmişte kamuoyuna verdiği birçok demeçte yapay zeka teknolojisinin olası risklerine dikkat çekmiş ve potansiyel olarak doğabilecek tehditlere değinmişti.

Öte yandan xAI isimli yapay zeka projesine ilişkin detayların 14 Temmuz’da yapılacak bir Twitter Space yayınında aktarılması bekleniyor. Ayrıca resmi web sitesinde yer alan yazılı açıklamada ekibin Elon Musk tarafından yönetildiği ifade edilirken proje ekibiyle ilgili bir bilgilendirme de yer alıyor.