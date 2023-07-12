Google Play, gün içerisinde yaptığı bir duyuru ile dijital varlıklarla ilgili politikasında önemli bir değişikliğe gittiğini duyurdu. Bugün yaptığı açıklamada Google Play, şeffaflığı korudukları ve diğer kurallara uydukları sürece geliştiricilerin ve kullanıcıların uygulamalarda dijital varlık satın almasına, satmasına veya kazanmasına izin vermelerine olanak sağlayacağını kamuoyu ile paylaştı.

NFT Furyası Yeniden mi Canlanıyor?

2021 yılında dünya çapında büyük bir popülariteye ulaşan NFT‘ler son dönemlerde kripto para piyasasının da düşüşe geçmesiyle birlikte önemli bir kan kaybı yaşadı. Birçok popüler NFT koleksiyonunun taban fiyatında devasa düşüşler yaşandı ve NFT’lerin toplam işlem hacminde de çarpıcı düşüşler görüldü. NFT ekosisteminin en popüler koleksiyonlarından biri olan Bored Ape Yatch Club (BAYC) koleksiyonunun taban fiyatı mayıs 2022’de 150 ETH‘yi aşmasının ardından son aylardaki düşüşler ile birlikte 35 ETH’ye kadar geriledi.

Son dönemlerde görülen bu düşüşler, “NFT furyası sona mı eriyor?” sorusunu akıllara getirirken Google Play’den NFT’lere ilişkin önemli bir hamle geldi. Geçmiş dönemlerde kripto varlıklara ve NFT‘lere yönelik mesafeli duruşuyla bilinen Google Play, dijital varlık politikalarında önemli bir değişikliğe gittiğini duyurdu.

Google Play’den NFT’lere Yeşil Işık

Google Play bugün, geliştiricilerin mağazadaki uygulama ve oyunlarına değiştirilemez token’lar (NFT’ler) gibi dijital varlıkları dahil etmelerine olanak tanıyan önemli bir politika değişikliğini duyurdu. Ancak tokenlaştırılmış varlıkları satın alma, satma veya kazanma olanağı sunmaya karar veren şirketlerin, Play Console’da uygulamada blok zinciri tabanlı unsurlar olduğunu açıkça belirtmeleri gerekecek.