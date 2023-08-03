ABD’li yazılım şirketi MicroStrategy’nin kurucu ortağı Michael Saylor, Bitcoin, Borsa Yatırım Fonları (ETF’ler) ve şirketinin gelecekteki yatırım stratejisine ilişkin bazı kayda değer açıklamalarda bulundu. ABD’de potansiyel bir spot Bitcoin ETF’sinin piyasa üzerindeki etkisi hakkında devam eden spekülasyonlar göz önüne alındığında Saylor’un yorumları büyük ilgi gördü.

Saylor: Bir Spot Bitcoin ETF’sine Onay Verilmesini Tehdit Olarak Görmüyoruz

Saylor, gelecekte ABD’nin bir spot Bitcoin ETF’sine onay verse bile şirketinin yatırımcıların Bitcoin’e maruz kalmaları için cazip bir fırsat sunmaya devam edeceğine inanıyor. Bu güven, MicroStrategy’nin en büyük kripto paraya yönelik gösterdiği benzersiz yaklaşımından kaynaklanıyor.

Saylor, şirketinin Bitcoin işletim stratejisinde benzersiz kalmaya devam edeceğini ve spot Bitcoin ETF’lerinin sağlayamayacağı bir şey sunacağını söyledi. Bu, MicroStrategy‘nin bir şirket olmasından kaynaklanıyor ve bu da daha sonra hissedarlara aktarılan getiri elde etmek için kaldıraç kullanmasını sağlıyor. Buna karşılık, bir tür yatırım fonu ve borsada işlem gören bir yatırım ürünü olan ETF, bir şirketin yapabildiği gibi kaldıraçtan yararlanamıyor.

Onaylanmış spot Bitcoin ETF’lerinin MicroStrategy’nin hisseleri üzerindeki potansiyel etkisini de ele alan Saylor, şirketini bir spor arabaya, spot Bitcoin ETF’sini ise bir süper tankere benzetti. Spot Bitcoin ETF’lerin büyük ihtimalle büyük hedge fonlarına ve egemenlere hitap edeceğini ve piyasaya milyarlarca dolar pompalamalarını sağlayacağını belirtse de MicroStrategy’nin ekosistemdeki benzersiz bir spor araba olmaya devam edeceğini söyledi. Ona göre, spot Bitcoin ETF’leri ve MicroStrategy farklı müşteri gruplarına hizmet edecek, ancak Bitcoin sınıfının büyümesine sinerjik bir şekilde katkıda bulunacaklar. Dolayısıyla, spot Bitcoin ETF’lerinin potansiyel gelişini bir tehdit olarak değil Bitcoin piyasasının genişlemesi için bir fırsat olarak görüyor.

Daha Fazla BTC Satın Almak İçin 750 Milyon Dolara Varan Hisse Satışı Yapılacak

Ağustos 2020’de Bitcoin satın alma stratejisini başlattığından bu yana MicroStrategy’nin Bitcoin’e yaptığı yatırımlar yüzde 145 arttı. Buna paralel olarak şirket, bilançosuna daha fazla Bitcoin eklemeye devam etme niyetini doğruladı. Bu alımlar için öngörülen finansman kaynağı, şirketin planladığı 750 milyon dolarlık potansiyel bir hisse satışından elde edeceği gelir olacak.

2 Ağustos itibariyle analistler, ABD’de bir spot Bitcoin ETF’sine onay çıkma ihtimalini yüzde 65’e yükselttiler. Buna rağmen MicroStrategy, Bitcoin odaklı stratejisine bağlı kalmaya devam ediyor. MicroStrategy’nin elinde şu an itibariyle 152 bin 800 BTC bulunuyor ve Saylor, önümüzdeki çeyreklerde bu sayını artırmayı planladıklarını belirtti.

Saylor ayrıca A sınıfı adi hisse senedinde 750 milyon dolara varan satıştan elde edilen gelirin birincil kullanımının daha fazla BTC satın almak olacağını açıkladı. Amacın mümkün olduğunca çok Bitcoin biriktirmek olduğunu belirten Saylor, şirketinin kripto paranın uzun vadeli değer önerisine olan inancını vurguladı.

Bu duruş, MicroStrategy’nin Bitcoin’de en çok yükseliş bekleyen kurumsal yatırımcılardan biri olarak sahip olduğu üne uygun duruyor. Fintel’e göre şirket şu anda 5.3 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve 470’ten fazla kurumsal hissedarı var. Dolayısıyla, Saylor’un görüşleri ve şirketinin eylemleri Bitcoin piyasası ve genel olarak kripto para piyasası üzerinde önemli etkilere sahip.