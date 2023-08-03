  • CoinTürk
  •   Spot Bitcoin ETF’si Onayı MicroStrategy’yi Durduramayacak! BTC Alımları Hız Kesmeden Devam Edecek

Spot Bitcoin ETF’si Onayı MicroStrategy’yi Durduramayacak! BTC Alımları Hız Kesmeden Devam Edecek

Özet

  • - ABD'li yazılım şirketi MicroStrategy'nin kurucu ortağı Michael Saylor, bir spot Bitcoin ETF'sinin onaylanmasını tehdit olarak görmediklerini açıkladı.
  • - Saylor, spot Bitcoin ETF'sine onay verilmesini Bitcoin piyasasının genişlemesi için bir fırsat olarak görüyor
  • - Saylor, MicroStrategy'nin Bitcoin alımlarına devam edeceği ve elindeki BTC adetini artırmaya devam etme planlarını da onayladı.
  • - Piyasaya etkisi: Pozitif
10:32
3 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

ABD’li yazılım şirketi MicroStrategy’nin kurucu ortağı Michael Saylor, Bitcoin, Borsa Yatırım Fonları (ETF’ler) ve şirketinin gelecekteki yatırım stratejisine ilişkin bazı kayda değer açıklamalarda bulundu. ABD’de potansiyel bir spot Bitcoin ETF’sinin piyasa üzerindeki etkisi hakkında devam eden spekülasyonlar göz önüne alındığında Saylor’un yorumları büyük ilgi gördü.

Saylor: Bir Spot Bitcoin ETF’sine Onay Verilmesini Tehdit Olarak Görmüyoruz

Saylor, gelecekte ABD’nin bir spot Bitcoin ETF’sine onay verse bile şirketinin yatırımcıların Bitcoin’e maruz kalmaları için cazip bir fırsat sunmaya devam edeceğine inanıyor. Bu güven, MicroStrategy’nin en büyük kripto paraya yönelik gösterdiği benzersiz yaklaşımından kaynaklanıyor.

Saylor, şirketinin Bitcoin işletim stratejisinde benzersiz kalmaya devam edeceğini ve spot Bitcoin ETF’lerinin sağlayamayacağı bir şey sunacağını söyledi. Bu, MicroStrategy‘nin bir şirket olmasından kaynaklanıyor ve bu da daha sonra hissedarlara aktarılan getiri elde etmek için kaldıraç kullanmasını sağlıyor. Buna karşılık, bir tür yatırım fonu ve borsada işlem gören bir yatırım ürünü olan ETF, bir şirketin yapabildiği gibi kaldıraçtan yararlanamıyor.

Onaylanmış spot Bitcoin ETF’lerinin MicroStrategy’nin hisseleri üzerindeki potansiyel etkisini de ele alan Saylor, şirketini bir spor arabaya, spot Bitcoin ETF’sini ise bir süper tankere benzetti. Spot Bitcoin ETF’lerin büyük ihtimalle büyük hedge fonlarına ve egemenlere hitap edeceğini ve piyasaya milyarlarca dolar pompalamalarını sağlayacağını belirtse de MicroStrategy’nin ekosistemdeki benzersiz bir spor araba olmaya devam edeceğini söyledi. Ona göre, spot Bitcoin ETF’leri ve MicroStrategy farklı müşteri gruplarına hizmet edecek, ancak Bitcoin sınıfının büyümesine sinerjik bir şekilde katkıda bulunacaklar. Dolayısıyla, spot Bitcoin ETF’lerinin potansiyel gelişini bir tehdit olarak değil Bitcoin piyasasının genişlemesi için bir fırsat olarak görüyor.

Daha Fazla BTC Satın Almak İçin 750 Milyon Dolara Varan Hisse Satışı Yapılacak

Ağustos 2020’de Bitcoin satın alma stratejisini başlattığından bu yana MicroStrategy’nin Bitcoin’e yaptığı yatırımlar yüzde 145 arttı. Buna paralel olarak şirket, bilançosuna daha fazla Bitcoin eklemeye devam etme niyetini doğruladı. Bu alımlar için öngörülen finansman kaynağı, şirketin planladığı 750 milyon dolarlık potansiyel bir hisse satışından elde edeceği gelir olacak.

2 Ağustos itibariyle analistler, ABD’de bir spot Bitcoin ETF’sine onay çıkma ihtimalini yüzde 65’e yükselttiler. Buna rağmen MicroStrategy, Bitcoin odaklı stratejisine bağlı kalmaya devam ediyor. MicroStrategy’nin elinde şu an itibariyle 152 bin 800 BTC bulunuyor ve Saylor, önümüzdeki çeyreklerde bu sayını artırmayı planladıklarını belirtti.

Saylor ayrıca A sınıfı adi hisse senedinde 750 milyon dolara varan satıştan elde edilen gelirin birincil kullanımının daha fazla BTC satın almak olacağını açıkladı. Amacın mümkün olduğunca çok Bitcoin biriktirmek olduğunu belirten Saylor, şirketinin kripto paranın uzun vadeli değer önerisine olan inancını vurguladı.

Bu duruş, MicroStrategy’nin Bitcoin’de en çok yükseliş bekleyen kurumsal yatırımcılardan biri olarak sahip olduğu üne uygun duruyor. Fintel’e göre şirket şu anda 5.3 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve 470’ten fazla kurumsal hissedarı var. Dolayısıyla, Saylor’un görüşleri ve şirketinin eylemleri Bitcoin piyasası ve genel olarak kripto para piyasası üzerinde önemli etkilere sahip.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
İki Günlük Kripto Para Piyasaları Tahmini! Hafta Sonu Bitcoin Yükselir Mi?
İki Günlük Kripto Para Piyasaları Tahmini! Hafta Sonu Bitcoin Yükselir Mi?
Piyasadaki Yön Arayışı Devam Ediyor: Bitcoin’in Volatilitesi Son Dönemlerin En Düşük Seviyelerinde
Piyasadaki Yön Arayışı Devam Ediyor: Bitcoin’in Volatilitesi Son Dönemlerin En Düşük Seviyelerinde
Sürpriz Düşüş Tahmini! Uzman Bitcoin’in Zorlu Yolculuğu Konusunda Yatırımcıları Uyardı!
Sürpriz Düşüş Tahmini! Uzman Bitcoin’in Zorlu Yolculuğu Konusunda Yatırımcıları Uyardı!
Bitcoin’de Şok Düşüş! OTC Cüzdan Adreslerindeki BTC Miktarı Dikkat Çekiyor!
Bitcoin’de Şok Düşüş! OTC Cüzdan Adreslerindeki BTC Miktarı Dikkat Çekiyor!
Uzmanından Bitcoin Yatırımcılarına Kritik Uyarı! Uzun Vadedeki Pozitif Görünüm ve Kısa Vadedeki Riskler!
Uzmanından Bitcoin Yatırımcılarına Kritik Uyarı! Uzun Vadedeki Pozitif Görünüm ve Kısa Vadedeki Riskler!
Analistten Bitcoin’e (BTC) Boğa Hedefi! BTC’de Zirve İçin Tarih Verdi!
Analistten Bitcoin’e (BTC) Boğa Hedefi! BTC’de Zirve İçin Tarih Verdi!
Bitcoin’in Büyük Çöküş Noktası! Deneyimli İsimden Panik Satışı Uyarısı!
Bitcoin’in Büyük Çöküş Noktası! Deneyimli İsimden Panik Satışı Uyarısı!
Bitcoin’de Umut Verici Sinyaller! Cüzdan Adresi Aktivitesi Son 3.5 Ayın En Yüksek Seviyesinde!
Bitcoin’de Umut Verici Sinyaller! Cüzdan Adresi Aktivitesi Son 3.5 Ayın En Yüksek Seviyesinde!
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023